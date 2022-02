USA senaatorid: CIA kogus salajase programmi raames ameeriklaste andmeid

USA demokraatliku partei kaks senaatorit väidavad, et USA Luure Keskagentuur (CIA) kogus salajase programmi käigus inimeste andmeid, mis võisid ohustada ka ameeriklaste privaatsust.

2021. aasta aprillis saatsid senaatorid Ron Wyden ja Martin Heinrich kirja CIA juhile William Burnsile ja riikliku luure juhi Avril Hainesile. Mõlemad senaatorid on senati luurekomitee liikmed ja nad nõudsid kirjas lisainformatsiooni CIA salajase programmi kohta.

Neljapäeval avaldas CIA senaatorite kirja redigeeritud kujul. Wyden ja Heinrich väidavad kirjas, et CIA programm toimus väljaspool kongressis vastu võetud FISA seadust. Senaatorid viitasid välisluure jälgimise seadusele (FISA).

Programm toimib hoopis täitevkorralduse 12333 alluvuses. See on dokument, mis reguleerib üldist luurekogukonna tegevust ja selle allkirjastas esmakordselt president Ronald Reagan 1981. aastal, vahendas The Hill.

"CIA viis salaja läbi omaenda mahuka programmi. See toimus ilma igasuguse kohtuliku, kongressi või isegi täitevvõimu järelevalveta. Seda elementaarset fakti on avalikkuse ja kongressi eest varjatud," väidavad kirjas senaatorid.

Senaatorid kutsusid CIA-d avaldama informatsiooni oma andmete kogumise suhtes ja selle kohta, kui palju ameeriklaste andmeid säilitatakse

CIA kodanikuvabaduste ametnik Kristi Scott ütles, et agentuur võtab oma kohustust kaitsta ameeriklaste privaatsust ja isiklikke vabadusi tõsiselt.

"CIA võtab väga tõsiselt meie kohustust austada ameeriklaste eraelu puutumatust ja kodanikuvabadusi meie ülitähtsa riikliku julgeolekumissiooni läbiviimisel," ütles Scott.