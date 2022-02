Sel talvel on karud ärksama unega kui tavaliselt

Talveund magavad karud on sel aastal varasemast sagedamini varem ärkvel. Tartu Ülikooli teaduri Egle Tammelehe hinnangul on karud üles ärganud inimloomade tõttu. Viimases juhtumis sai inimene ka kergelt viga, kui ärganud karu ründas kaitseväe keskpolügoonil suusatanud kaitseväelast.

Unne suikunud karusid on Eestis tuhatkond. Kuigi talv on olnud korralik, on teada mitu juhtumit, mil mesikäpa und on miski häirinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnaameti andmeil aeti Jõgevamaal metsatööde ajal üles emakaru ning Raplamaal märkasid jahimehed karu värskeid käpajälgi põllu peal.

Viimane juhtum möödunud laupäevast on tavapärasest erinev, sest lõppes karu rünnakuga, kui kaitseväelased õppuse ajal Kesk-Eesti polügoonil suusatasid karupesa lähedalt mööda.

"Kui need kaitseväelased talle lähemale jõudsid, siis ta ikkagi pidas seda ilmselgeks rünnakuks ja sealt pesast välja tormas ja otse ühele kaitseväelasele kallale. Kaitseväelane sai vigastada, aga mitte väga tõsiselt, nii et temaga, ma saan aru, praegu on kõik korras," rääkis keskkonnaameti jahinduse büroo juhataja Aimar Rakko.

"Karu eesmärk reeglina ongi mitte oma vastast, inimest tappa, ammugi mitte ära süüa nagu võib-olla mõnikord arvatakse, vaid muuta kahjutuks ja tekitada endale rohkem põgenemisaega. Ta eeldab, et äkki inimene tuleb talle järele ja kui ta ta võimalikult kahjutuks teeb, siis on aeg põgenemiseks oluliselt pikem," selgitas Rakko.

Sellise kohtumise ennetamiseks pole suurt midagi teha, ütleb Rakko, kuna karu magamisaset ei ole kerge märgata.

Tartu Ülikooli teadur Egle Tammeleht teab veel kahte juhtumit, kui juba detsembris märgati karu jälgi Türil ning jaanuaris Tapa vallas suusarajal. Enamik ülesajamisi on tema sõnul põhjustatud metsatöödest ning avalikkuseni kõik juhtumid ei jõuagi.

Sel talvel on tema hinnangul ülesajamisi aga varasemast rohkem.

"Tunnetuslikult mul on selline mulje jäänud küll, et mul on iga natukese aja tagant jälle kuuldu või keegi on jälle jälgi näinud. Tavaliselt ikka mingi periood aastast on väga vaikne," ütles Tammeleht.

Isaskarud magavad tavaliselt märtsini, kui just küljealune liiga märjaks ei lähe ning tuleb aset vahetada. Karuema püsib pesas kauem koos praeguseks juba ilmselt ilmavalgust näinud poegadega ning nad tulevad tavaliselt välja umbes aprilli alguses, kui pojad suudavad juba iseseisvalt liikuda.