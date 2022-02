Scholz: Ukraina territoriaalne terviklikkus pole läbiräägitav

"Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus pole läbiräägitav. Ootame Venemaalt selgeid samme olukorra lahendamiseks," ütles Scholz pressikonverentsil.

"Saksamaa seisab teie kõrval. Minu riigile avaldab muljet demokraatlik liikumine Ukrainas ja toetab seda teekonda, mille Ukraina alates 2014. aastast valis," ütles Scholz

Scholz kohtub teisipäeval Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Scholz lubas Kiievis, et ütleb Putinile, et "lääs on valmis kehtestama tõhusaid ja väga kaugeleulatuvaid sanktsioone." Samuti lubas Scholz, et Berliin jätkab Ukraina toetamist rahaliselt. Scholz teatas pressikonverentsil ka 150 miljoni euro suuruse laenu andmisest Ukrainale.

Scholz ütles siiski, et Berliin on valmis tõsiseks dialoogiks Venemaaga, et arutada Euroopa julgeolekut. Scholzi sõnul ei pea NATO praegu Ukrainaga liitumiskõnelusi. "Seetõttu on imelik, et Venemaa selle teema tõstatas," ütles Scholz.

Zelenski ütles pressikonverentsil, et Kiiev taotleb endiselt NATO liikmelisust.

"Me mõistame, et NATO liikmelisus tagaks meie julgeoleku ja territoriaalse terviklikkuse," ütles Zelenski.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles esmaspäeval Putinile, et diplomaatilist suhtlust läänega Vene julgeolekunõuete osas tuleks jätkata.

Lavrov ütles, et USA ja NATO pole vastanud Moskva nõudmistele rahuldavalt, kuid ärgitas Putinit kõnelusi jätkama. Lavrovi sõnul esitas USA konkreetsed ettepanekud sõjaliste riskide vähendamiseks.

USA hoiatas hiljuti, et Venemaa võib peagi alustada täiemahulist sõjalist tegevust Ukraina vastu. Moskva eitab sissetungi plaani.