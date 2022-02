Vene meedia andmeil kiitis Putin heaks julgeolekutagatiste vastused läänele

Venemaa president Vladimir Putin on uudisteagentuuri RIA teatel heaks kiitnud välisministeeriumi vastused julgeolekutagatistest USA-le, NATO-le ja OSCE-le.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov viitas kohtumisel Putiniga, et diplomaatiline lahendus on olemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kas teie arvates on veel lootust saavutada kokkulepe meie partneritega võtmeteemadel, mis meile muret valmistavad, või on tegemist katsega vedada meid lõputusse läbirääkimiste protsessi, millel pole loogilist lõppu?" küsis Putin Lavrovilt.

"Teie olete korduvalt öelnud, meie oleme öelnud ning ka teised Venemaa esindajad, et hoiatame lõputute arutelude eest teemadel, mis tuleb lahendada nüüd. Aga välisministeeriumi juhina pean ütlema, et alati on olemas võimalus," sõnas Lavrov.