Kannik: lääne liidritega kohtumised Putini otsustamist ilmselt ei mõjuta

Kannik rääkis "Ringvaates", et USA püüab Venemaa sõjaliste plaanide kohta infot jagades konflikti laienemist ära hoida.

"Ma arvan, et ameeriklastel on olemas info Venemaa erinevatest stsenaariumitest. Poliitikas on aastakümneid olnud kasutuses mõiste "tõkend". See on see, kui käiakse välja teiste plaan ja rikutakse see sellega ära. See on ameeriklaste taktika, et nad avaldavad oma luureinfot, mis neil Venemaa erinevate stsenaariumite kohta on olemas, näitavad Venemaale, et me teame, mida planeerite. Seetõttu käib USA ka kuupäevi välja," selgitas ta.

Kanniku sõnul on siiani läinud enamasti selle järgi nagu USA on oktoobrist alates rääkinud.

"Et Venemaa eskaleerib täiendavalt ja veebruari jooksul jõuab valmisolekuni alustada suuremastaabilist sõjalist operatsiooni. Ma ütleksin, et kui venelaste plaane avalikustades õnnestub neid vältida, siis on see kokkuvõttes ikkagi kasulik."

Viimastel nädalatel on lääneriikide liidrid pidanud Putiniga pidevalt kohtumisi ja veslusi, püüdes sõja laienemist ära hoida. Kanniku hinnangul need Putini otsuseid ei mõjuta.

"Ma olen üsna kõhklev, kas nad palju annavad. Putin langetab enda otsused mitte nendel kohtumistel räägitu põhjal. Putin langetab oma otsused, lähtudes sellest, kas tema hinnangul Ukraina ja lääne heidutus on piisavalt tugev või mitte, kas hind venelaste jaoks läheb liiga kõrgeks või mitte sellel operatsioonil. Need kohtumised Saksa, Prantsuse juhtidega on võib-olla kasulikud selleks, et tema meeleoludest mingitki arusaama saada," selgitas ta.

Sel nädalal kohtub Putiniga Saksamaa kantsler Olaf Scholz. Kanniku sõnul võib Scholzi tugevatel sõnumitel siiski mingi mõju olla.

"Kui lähtume sellest, et Venemaa on tõepoolest rünnakuks valmis ja pole tähtis, kas see rünnak toimub kolmapäeval, neljapäeval või vahetult olümpiamängude lõppemise järel järgmisel nädalal, siis tõenäoliselt on see viimane selline tipptasemel füüsiline kohtumine, mis Putiniga enne seda toimub," rääkis ta.

"Ma arvan, et ainuke sõnum, mis Putinile saab olla, kui sealt tuleb selge sõnum, et tagajärjed teie jaoks saavad olema väga kahetsusväärsed, kui te selle operatsiooni ette võtate. Ja Saksamaa on olnud ajalooliselt Euroopa suurriikidest üks neist, kes Venemaaga kõige paremini on proovinud läbi saada ja Venemaad proovinud mõista rohkem. Kui Saksamaalt tuleb ka piisavalt tugev sõnum, siis sellel võib olla see mõju, et Putin näeb, et n-ö kiilu lääneliitlaste vahele lüüa ei õnnestu."

Sellisest sõnumist üksi heidutusena Kanniku sõnul ei piisa. Lisaks peab olema hoiatus võimalikult tugevate sanktsioonide näol ning Venemaa peab mõistma, et sõjaline operatsioon ei ole kerge.

"See kõik kokku võib olla piisav heidutus. Aga kas on, seda ma ei julge öelda, kuna Putini stiil on viimastel nädalatel ja kuudel olnud selline, et ta läheb viimase võitluse teele," ütles Kannik.

"See oleks kõige ilusam kui sõda ei tuleks. Kes sõda ikka tahab. Aga vaadates, mida Venemaa on teinud - esitanud ultimaatumi NATO-le, sisuliselt viinud arvestatava protsendi oma lahinguvõimelistest üksustest Ukraina piiri äärde kokku ja hoidnud neid seal päris pikka aega - ja kui nad lihtsalt taganeksid ilma midagi saamata oma eesmärkidest, siis see oleks ka omamoodi üllatus. Sellega näitaks Putin väga suurt nõrkust üles," rääkis ta.