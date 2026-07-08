Trump: USA annab Ukrainale õiguse toota Patriot rakette

"Seega üks asi, millest me räägime, on see, et me anname teile litsentsi Patriotide tootmiseks. Nii ei saa te kurta, et me ei anna neid piisavalt," ütles Trump Zelenskile.

"See on kaitserelv, mis mulle meeldib rohkem kui ründerelv," lisas Trump.

Zelenski on korduvalt palunud USA-lt Patrioti rakette, mis on ainus relv Ukraina varustuses, millega saab alla lasta ballistilisi rakette.

Enne Ankara tippkohtumist oodati, et Zelenski võtab Patrioti raketid teemaks.

Trump ütles, et ettevõtetele, kes Patriote valmistavad, saab survet avaldada. "Meil on nende üle suur võim," lisas ta. "Me ei ole veel sellest teada andnud, aga ma usun, et kõik sujub. Nad on kindlasti vaimustuses," lausus Trump.

Peamine lepingupartner Patrioti süsteemi rakettide tootmiseks on Lockheed Martin.

Ukrainal on kriitiline puudus õhutõrjest, millega saaks alla lasta Venemaa ballistilisi rakette. Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Kiievit taas ballistiliste rakettidega, mis on juba kolmas samalaadne rünnak Ukraina pealinnale vähem kui nädala jooksul.

Trumpi sõnul kavatseb ta kolmapäeval Putiniga vestelda

Trump ütles Ankaras, et nii Ukraina kui ka Venemaa soovivad tema hinnangul sõja lõppu, kuid mõlema riigi presidendid on olnud "keerulised".

"Me oleme lõpetanud palju sõdu, ja ma mõtlesin, et see on võib-olla see kõige lihtsam, aga (Venemaa juht Vladimir) Putin on keeruline tegelane, ja tema (Zelenski - toim) on keeruline tegelane," lausus Trump.

Trump teatas ka kavatsusest vestelda kolmapäeval Putiniga.

"Esitage president Putinile küsimus, mida te temalt küsiksite? Sest ma edastan selle küsimuse talle... sest ma räägin temaga täna," ütles Trump.