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Putin Zelenskiga enne rahuleppe saavutamist kohtuda ei taha

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Ukraina president Volodõmõr Zelenski B9 kohtumisel
Ukraina president Volodõmõr Zelenski B9 kohtumisel Autor/allikas: AFP / Scanpix
uudised

Neljapäeval saatis Ukraina president Volodõmõr Zelenski Venemaa presidendile Vladimir Putinile kirja, milles tegi ettepaneku näost-näkku kohtuda ning jõuda rahuleppes kokkuleppele. Reedel ütles Putin, et tema kohtumiseks enne rahuleppe sõlmimist põhjust ei näe.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ütles reedel, et ei näe mõtet kohtuda Zelenskiga enne rahuleppe sõlmimist, ning lükkas sellega tagasi Ukraina juhu üleskutse näost näkku kohtumiseks.

"Ma ei näe kohtumisel mõtet. Ainus, millel Ukraina poole jaoks mõtet on, on peatada meie relvajõudude edasiliikumine. See on kõik. Ja me vajame kokkuleppeid," ütles Putin Venemaa peamisel majandusfoorumil Peterburis päev pärast seda, kui Zelenski avaldas kohtumist taotleva avaliku kirja.

Putin rõhutas samuti, et t sõda ei lõpe enne, kui Venemaa on saavutanud oma eesmärgid.

"Me eeldame, et sõjalised tegevused lõpevad millalgi. Kahtlemata lõpevad need siis, kui me oleme saavutanud eesmärgid, mille endale seadsime," ütles Putin.

Neljapäeval Putinile saadetud avalikus kirjas sõnas Zelenski, et on valmis näost-näkku kohtuma ning lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks läbirääkimiste ajal.

Zelenski rõhutas kirjas, et sõda on olnud Putini isiklik valik ning mõjutab eelkõige Venemaa tavainimesi, seda nii sõjakaotuste, kui ka kallimate hindade ja pidevate keeldudega. Ta lisas, et aine venelased on väsinud Ukraina raketi- ja droonirünnakutest, mis on aina enam hakanud nendeni jõudma.

"Teil ei ole enam piisavalt raha ega poliitilist jõudu, et jätkata venelaste lojaalsuse ostmist, mida olete teinud 26 aastat. Teeme kõik endast oleneva tagamaks, et maailm hoolitseks selle eest," lubas Zelenski.

Zelenski sõnul võiks taoline kohtumine toimuda Šveitsis, Türgis või araabia maades.

Neljapäeval ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et kui Zelenski tahab Putiniga kohtuda, siis võib ta tulla Moskvasse.

Zelenski kiri saabus ajal, mil Ukraina kauglöögid on Venemaal muutumas üha tõhusamaks. Kolmapäeval tabasid Ukraina väed Leningradi oblastis asuva naftaterminal, mille mõjusid oli näha ka Peterburis.

See kõik toimus ajal, mil Venemaa suurimale Peteburi rahvusvahelisele majandusfoorumile kogunesid mitmed välismaised paremäärmuslikud isikud nagu näiteks Ameerika vandenõuteoreetik Candice Owens, endine Hollywoodi näitleja ja nüüdne Putini toetaja Steven Seagal, paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) parlamendiliikmed ning radikaalne Briti-Ameerika sotsiaalmeediastaar Andrew Tate.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: AFP-BNS, CNN, Reuters

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