Lord Ahmad: tõsiseid läbirääkimisi läänel Talibaniga ei toimu

Suurbritannia peaministri eriesindaja inimõiguste küsimuses kriisipiirkondades lord Ahmad Wimbledon ütles "Välisilmale", et mingeid tõsiseid läbirääkimisi Talibaniga ei toimu.

"Ma ei nimetaks neid läbirääkimisteks, seda need pole, see on tegelikult Talibani silmade avamine. Mida nad tahavad? Nad tahavad tunnustamist, nad tahavad raha lahtikülmutamist," ütles lord Ahmad.

Ja selle kaudu saabki neid mõjutada. Parim oleks, kui seda tehtaks moslemite kaasabil.

"Talibanile ütlen väga selgelt, kui tahate läbi rääkida, siis näidake, et järgite islami tõelisi põhimõtteid. Siis on meil alus selleks olemas. Aga me vajame ka sõpru ja partnereid moslemimaailmas, et seda sõnumit edastada. See on nagu võitlus lääne ja islami vahel, ida ja lääne vahel. Tavatsen tihti ütleda, et mina olen lääne moslem, kas mul on mingit konflikti? Üldsegi mitte Talibanile tulebki vastuseks öelda, kui sa tahad olla progressiivne kaasav maa, kaitse oma vähemusi, taga tüdrukutele haridus, mida nad väärivad," rääkis lord Ahmad.

Talibani võimuletulekuga sattusid erilise rünnaku alla naisajakirjanikud ja kohtunikud.

"Inimõigused pühas koraanis, esimeses salmis, mis koraani kirjutatud on, iqra, mis tähendab "üle lugeda", "harida", seal ei ole klauslit, et see kehtib ainult meestele või poistele. See on kaasav. Ja isegi islami algusaegadel, mille kohta Taliban väidabki, et järgib prohvet Muhamedi ja tema algset filosoofiat, prohvet Muhamed tegelikult töötas, palvetas, et jõuda oma auväärse pärimuseni, aga esimene inimene, kes võttis tema sõnumit kuulda, oli naine, tema naine, Khadija," lausus lord Ahmad.

Teisipäeval möödub Talibani võimuletulekust Kabulis pool aastat.

"Kuus kuud pärast Talibani võimuhaaramist ripub Afganistan niidi otsas. Afgaanidele on nende igapäevaelu muutunud külmunud põrguks," ütles ÜRO peasekretär Antonio Guterres.