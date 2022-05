Taliban nõuab Afganistani naistelt taas näo katmist

Afganistanis valitsev islamiliikumine Taliban teatas laupäeval, et edaspidi nõutakse kõigilt naistelt taas oma näo varjamist avalikus ruumis. Tegemist on Talibani tagasipöördumisega nende eelmise valitsemisaja poliitika juurde, mis põhjustas pahameelt nii kodu- kui välismaal.

Talibani kõrgeima juhi Haibatullah Akhundzada väljastatud korralduse kohaselt ähvardab katmata näoga avalikkusesse ilmuva naise isa või muud lähimat meessoost sugulast vangla või riigiametist vabastamine.

"Me kutsume maailma koostööle islamiemiraadi ja Afganistani rahvaga. Ärge tülitage meid, ärge survestage meid, sest ajalugu näitab, et afgaanid ei allu survele," rääkis Afganistani propaganda ja väärtuste kaitse minister Mohammad Khalid Hanafi pressikonverentsil.

Talibani soovituste kohaselt on naistele parim kogu keha kattev tumesinine burka, viidates riietusele, mille kandmise nõue kehtis Afganistanis aastatel 1996-2001, kui islamiliikumine eelmine kord Afganistani valitses.

Enamasti kannavad afgaani naised pead katvat rätikut, kui Kabulis ja teistes suuremates linnades ei varja naised oma nägu.

Taliban on paljude lääneriikide kriitika all, kuid selle tegevust naiste õiguste piiramisel, muuhulgas näiteks naistele kõrghariduse keelamist on tauninud ka mõned moslemiriigid ja islamivaimulikud.

ÜRO missioon Afganistanis (UNMA) teatas laupäeval, et taotleb viivitamatult kohtumist Talibani juhtidega ning konsulteerib rahvusvahelise üldsuse esindajatega. "UNMA on sügavalt mures tänase Talibani teate pärast. See läheb vastuollu nende paljude kinnitustega, mis puudutavad kõigi afgaanide inimõiguste austamist," öeldakse missiooni pressiavalduses.

Taliban on klüll väitnud, et on muutunud oma eelmisest valitsemisajast saadik, kui viimastel kuudel, pärast seda, kui ta eelmisel sügisel ootamatult võimule tõusis, on ikkagi kehtestanud mitmeid uusi reegleid, mis näiteks keelavad naistel ilma meessoost saatjata liikumise või meeste ja naiste ühise viibimise parkides.