Transpordiamet kaebas Rene Arikase peale andmekaitse inspektsioonile

Transpordiametit häiris Arikase sõnavõtt ERR-i portaalis ilmunud artiklis "Õnnetused väikelennukitega on Eestis tõusuteel" ning samuti Postimehes ilmunud samal teemal artikkel "Nutiseadet näppinud piloot põhjustas helikopteriõnnetuse".

Transpordiameti peadirektor Kaido Padar selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud märgukirjas, et pärast 11. novembril 2021 toimunud tõsist intsidenti Tallinna lennuväljal alustas transpordiamet piloodi suhtes järelevalvemenetlusega, sest teadaolevad asjaolud andsid alust arvata, et tegemist võib olla raskest hooletusest tingitud rikkumisega. Samuti alustas ohutusalase uurimisega ka ohutusjuurdluse keskus.

"Artiklites avaldatud teave võimaldab tuvastada pilooti, kes osales artiklites nimetatud 11.11.2021 toimunud tõsises intsidendis, kuid kelle suhtes ei ole jõustunud ühtegi otsust ega esitatud lõppraportit, mis võib isiku õigusi oluliselt riivata. Lisaks sellele on Rene Arikas avaldanud artiklites informatsiooni, mis kuulub transpordiameti menetluspädevusse ning ei oma toimunud intsidendi valguses vahetut puutumust," teatas Padar.

ERR-i portaal on pöördunud Rene Arikase poole vastukommentaari sooviga.

ERR-i portaalis ilmunud artiklis rääkis Arikas mullusest juhtumist lennukiga Piper PA46R-350T, mille kütus lõppes enne Tallinna lennuväljale jõudmist.

"Võime faktide põhjal juba praegu rääkida, et lennukil vahetult enne Tallinna lennujaama jõudmist kütus lõppes, viimase osa lennust ta planeeris ja kukkus enne raja algust maha lennujaama territooriumile," ütles ta.

Arikase sõnul ei meenu, et selliseid juhtumeid lähiajaloos varem olnud oleks.

"Jõuda selleni, et lennukis kütus lõpeb, on suhteliselt keeruline. Kui me kõiki protseduure nõuetekohaselt jälgime, siis selleni välja ei tohiks jõuda. Tavaliselt ikkagi lendame piisava tagavara, et jõuda nii sihtlennujaama kui ka varulennujaamani välja. Aga see, et enne lennujaama jõudmist kogu süsteemist on kütus tilgatumaks otsas, on suhteliselt ainukordne," rääkis ta.

"Pigem praegused tõendid viitavad, et tegemist oli piloodi eksimusega. Hetkel kuskil ei ole ühtegi tehnilist riket suutnud tuvastada," sõnas Arikas.