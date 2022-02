Riigikantselei ei näe probleemi lipu tervitajate kogunemises 24. veebruaril

Riigikantselei hinnangul ei vaja vabariigi aastapäeva lipuheiskamise tseremoonia Toompea lossi ümbruses rahvarohkuse tõttu valitsuse eriluba, kuna tegemist on piiramata alaga. Nakkusohutuse tagamiseks soovitab riigikantselei siiski konsulteerida terviseametiga.

Riigikogu kantselei pöördus valitsuse poole, et tänavu 24. veebruaril lubataks Tallinna Kuberneri aeda ja lähiümbrusse pidulikule lipuheiskamisele ka kuni 5000 pealtvaatajat. Mullu toimus üritus pealtvaatajateta. Liputervitajad koguneks Kuberneri aeda, Lossi platsile ja Falgi teele.

Riigikantselei nõunik selgitas vastuses riigikogule, et valitsuse korralduse kohaselt ei

kohaldata osalejate piirarvu avalikele üritustele, mis toimuvad piiramata alal. Piiramata ala all tuleb mõista sellist sündmuse toimumise ala, mis ei ole selgelt piiritletud või ümbritsetud ning mille puhul ei ole võimalik selgelt eristada sündmusel osalejaid juhuslikest möödujatest.

"Linnaruum kui selline (avatud platsid, tänavad) on piiramata ala, sest pole võimalik määratleda, kas isik viibib seal toimuva sündmuse aimatavates piirides sooviga osaleda üritusel või möödub ta sealt muul eesmärgil," seisab nõuniku kirjas.

Seega leiab riigikantselei, et kui lipuheiskamise tseremoonial võetakse kasutusele piisavad meetmed, et tagada inimeste hajutatus eelnimetatud aladel ning tagatakse, et osalejad ei koondu vaid Kuberneri aeda, tuleb lugeda lipuheiskamise tseremoonia piiramata alal toimuvaks ürituseks.

"Kui üritus toimub välistingimustes piiramata alal, ei rakendu sellele korralduses sätestatud 2000 osaleja piir ning vabariigi valitsuselt ei ole vajalik eriluba taotleda."

Siiski soovitab riigikantselei konsulteerida terviseametiga meetmete osas, et tagada maksimaalne nakkusohutus, sest ka välitingimustes ei ole nakkuse levik välistatud.

Riigikogu kantselei hinnangul võib liputseremooniale koguneda kuni 5000 inimest. Kõik osalejad ei pääseks Kuberneri aeda, kuhu on tagatud kolm sissepääsu esinejatele, kutsega osalejatele ja rahvale. Lisaekraanid paigaldatakse Falgi teele, et inimesed saaksid sündmust jälgida ka Kuberneri aiast väljaspool.

Mullu osalesid lipuheiskamisel koroonapiirangute tõttu peale esinejate ainult akadeemiliste ühenduste ja isamaaliste noorteorganisatsioonide liputoimkonnad.