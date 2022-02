Esimene valgupõhine koroonavaktsiin jõuab Eestisse

"Esimese tarnega saabub Eestisse 18 000 vaktsiinidoosi ning need tehakse kättesaadavaks igas Eesti maakonnas märtsi alguseks. Vaktsiini hakatakse kasutama Covid-19 haiguse ennetamiseks täiskasvanutel," teatas ravimiamet.

Järgmise kolme nädala jooksul saabub Eestisse veel 36 000 doosi. Kokku tellitakse Nuvaxovidi esialgu 54 000 doosi.

Ravimiameti teatel tehakse vaktsiin märtsi alguses kättesaadavaks kõikides suurtes haiglates ja igas maakonnahaiglas. Nuvaxovidi saavad lisaks ka suuremad vaktsineerimispartnerid ning perearstidel on samuti võimalus vaktsiini tellida.

Ravimifirma Novavax vaktsiin Nuvaxovid on esimene traditsiooniline valgupõhine koroonavaktsiin, millele Euroopa Komisjon on andnud tingimustega müügiloa.

Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab Nuvaxovidi võimaldada inimestele alates 18. eluaastast. Vaktsiini manustatakse kahe doosina, mille vahe on kolm nädalat.

Tagab 90-protsendise kaitse

Ekspertkomisjoni hinnangul võib Nuvaxovidi vajadusel kombineerida ka teiste koroonavaktsiinidega esmases kuuris ja soovi korral kasutada tõhustusdoosina teiste Covid-19 vaktsiinidega tehtud esmase vaktsineerimiskuuri järel.

Kahe peamise kliinilise uuringu andmetest selgus, et Nuvaxovid on ca 90 protsenti efektiivne Covid-19 ärahoidmiseks 18-aastastel ja vanematel inimestel. Uuringutesse kaasati üle 45 000 inimese. Samas tuleb arvesse võtta, et uuringute korraldamise ajal ringlesid peamiselt SARS-CoV-2 algne tüvi ning alfa ja beeta tüved.

Praegu ei ole piisavalt päriselu andmeid, et öelda täpselt, kui efektiivne on Nuvaxovid omikroni tüve vastu. Novavax on ise uuringuid tegemas ja mõned esialgsed andmed viitavad vaktsiini küllalt heale omikronivastasele kaitsele.