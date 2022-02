ROK-i president kritiseeris Valijeva treenerit

Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidet Thomas Bach ütles, et Vene teismelise iluuisutaja Kamila Valijeva murdumist ja tema treeneri käitumist oli kõhe vaadata.

Naiste üksiksõidus lühikava järel juhtinud 15- aastane Valijeva põrus neljapäeval vabakavaga ja lõpetas olümpiamängud neljanda kohaga.

"Ma pean ütlema, et olin eile väga väga häiritud, kui seda võistlust vaatasin," ütles Bach reedel antud pressikonverentsil. Valijeva kukkus vabakava ajal korduvalt ning lõpetas etteaste pisarais.

Valijeva andis detsembris Venemaa meistrivõistlustel positiivse dopinguproovi, kuid võistluskeeld tühistati, et teismeline saaks osaleda Pekingi olümpiamängudel. Tema positiivne proov tuli olümpial avalikuks alles pärast seda, kui ta võitis koos kaasmaalastega võistkonnavõistluse.

"Nähes teda jääl vaevlemas, kuidas ta üritas end uuesti kokku võtta, kuidas ta üritas oma etteastet lõpetada, oli tema igast liigutusest näha, et see on talle tohutu vaimne pinge ning võib-olla oleks ta eelistanud jäält lihtsalt lahkuda," rääkis Bach.

Etteaste järel sai Valijeva treenerilt Eteri Tutberidzelt tagasisidet. "Miks sa minna lasid? Palun seleta mulle, miks. Miks sa loobusid võitlemast?" ütles Tutberidze.

Bachi sõnul oli tal kõhe vaadata, kuidas noore iluuisutaja saatjaskond ta pärast vastu võttis.

"Lohutamise ja aitamise asemel valitses külm õhkkond, distants ja kui vaadata nende kehakeelt, läks olukord ainult hullemaks," ütles Bach. Ta märkis, et nähtu ei tekita temas usaldust Valijeva lähima kaaskonna suhtes.