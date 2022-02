Kaitseväelased kontrollisid tehnika valmisolekut paraadiks

Lisaks sellele, et kontrollijad vaatasid tehnika üle, testisid Eesti kaitseväelased ja liitlased masinatega aeglaselt sõitmise oskust.

24. veebruaril võtab paraadist osa üle 700 inimese ja 18 sõjamasinat.

"1. jalaväebrigaadi tehnika, mille me täna üle vaatasime, on paraadiks ettevalmistatud ja täna me proovisime läbisõitu, sest seal on oluline vahemaad hoida ning oluline on, et sõdurid, kes roolis on, saaksid tunnetuse kätte," selgitas paraadi tehnika rivistaja kapten Aleksandr Grigorjev.

Tehnika peab tema sõnul olema paraadil välimuselt korrektne ning ei rehvid peavad olema korras ja lekkeid ei tohiks olla.