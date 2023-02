Kaitseväelased kontrollisid Tapal tehnika valmisolekut paraadiks

Lisaks tehnika ülevaatamisele harjutati ka seda, kuidas masinatega paraadil sobivat pikivahet hoida.

Kokku osaleb järgmisel nädal Tallinnas Vabaduse väljakul toimuval Eesti vabariigi 105. aastapäeva paraadil ligi 900 sõdurit ja 25 lahingumasinat.

"Julgustan tulema aegsasti kohale, sest rahvast on tavaliselt palju ja platsil väga lähedale ei pääse. Ja kui ei mahu Vabaduse väljaku äärde, siis me sõidame Viru hotellini välja ja võib ka seal vaadata. Ja tasub varuda aega, sest kui me oleme sõidu lõpetanud, siis igast tehnikaühikust jääb üks näitusele ning saab tutvuda nende asjadega lähemalt," rääkis 1. jalaväebrigaadi veebel Renzo Rajaste.

Seoses kaitsejõudude paraadi ettevalmistamise ja läbiviimisega suletakse 23. ja 24. veebruaril sõidukite liiklus ja piiratakse parkimist Vabaduse väljakul ja seda ümbritsevatel tänavatel. Paraadi ettevalmistamine käib 23. veebruari hommikul kella seitsmest kuni 24. veebruari ennelõunal kella 11. Kella 15 kuni kella 19 toimuvad koristustööd.

Paraadi ettevalmistamise ja läbiviimise ajal on liikluspiiranguid Vabaduse väljakul, Toompea tänaval, Harju tänaval, Kaarli puiesteel, Mere puiesteel, Pärnu maanteel, Falgi teel, Kanuti tänaval, Inseneri tänaval, Vana turu tänaval, Georg Otsa tänaval, Suur-Karja tänaval, Roosikrantsi tänaval, Tõnismäe tänaval, Estonia puiesteel ja Komandandi teel.