Olukord Ukraina ja separatistide kontrolljoonel on teravnenud

Kremli toetatud separatistid Donetskis ja Luhanskis on kuulutanud välja mobilisatsiooni ja tsiviilisikute evakueerimise. Olukord kontrolljoonel on teravnenud, Ukraina võimude sõnul püüab Venemaa nende kaitseväge provotseerida. Lääne liidrite hinnangul otsib Venemaa Ukraina ründamiseks ettekäänet.

Pärast evakueerimiskorralduse andmist on Kremli toetatud separatistlikest Ukraina piirkondadest jõudnud meediasse pildid autode ja bussidega Venemaa poole liikuvatest inimestest.

"Me loodame paremale elule, aga tahame ikka tagasi koju. Kuskil ei ole ju nii hea kui kodus," ütles Venemaale sõitev Donetski piirkonna elanik Valentina,

"Meil ei ole kuhugi minna. Kõik jäävad siia. Meil on väiksed lapsed ja meil ei ole kahjuks kuhugi minna, loodame, et kõik laabub," lausus Donetski elanik Jelena.

Samal ajal on isehakanud rahvavabariikide juhid kuulutanud välja mobilisatsiooni.

Olukord kontrolljoonel on teravnenud ja teated rünnakutest Ukraina positsioonidele sagenenud.

"Venemaa ja tema toetajad on olukorda Donetskis ja Luhanskis eskaleerinud. See on katse meie relvajõude provotseerida, panna meie kaitsevägi neile vastama," lausus Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitse nõukogu sekretär Oleksi Danilov.

Kui reede õhtul teatati separatistide käes olevast Donetskist, et valitsushoone kõrval lendas õhku džiip, siis laupäeval on Venemaa meediakanalid rääkinud kahest mürsuplahvatusest Venemaa territooriumil Ukraina piiri lähedal Rostovi oblastis, mida Venemaa uurimiskomisjon on uurima asunud.

Mitmed lääne liidrid on öelnud, et Venemaa otsib edasitungimiseks Ukrainasse praegu ettekäänet.