Tartu loodusmajas peeti loomasõbrapäeva

Loodusmaja loomasõbrapäeval sai kohtuda nii kodus peetavate lindude, näriliste, putukate kui ka näiteks kilpkonnadega. Ühed populaarsemad tegelased, keda tavapäraselt loodusmajas ei näe, olid aga vesikoerad.

"On valged, mustakirjud landseerid, mustad on newfoundlandid ja pruun, kes mu kõrval on, on leonberger ja seal on neljakuune leonbergeri kutsikas. Kui ei ole töökoer, siis inimesed võtavad neid kodusõbraks, lastehoidjaks, nad on suurepärased," lausus Elva VTÜ instruktor Aare Ööpik.

Lisaks lemmikloomadega tutvumisele said loomasõbrapäevalised meisterdada ning mängida erinevaid mänge. Oma tegevuse ja perepäevaga loodab loodusmaja õpetada hoolivamaid ja loodussõbralikumaid noori.

"Lapsed on ikka huvilised, aga natuke tundub, et on rohkem neid lapsi, kes ei ole looduse ja loomadega kokku puutunud, kes pelgavad rohkem. Aga üldiselt on ikkagi laps positiivselt loomadesse meelestatud," ütles Tartu loodusmaja loomasõprade ringi õpetaja Tiina Lilleleht.