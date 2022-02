Vabariigi aastapäeva ettevalmistused on täies hoos

Eelmisel aastal jäi paraad Vabaduse väljakul koroona tõttu ära ning seekord on paraadile soovijaid palju. Raplast pääsesid harjutama ja neljapäeval rahva ette marssima vaid 21 naiskodukaitse liiget, kes on parimatest parimad.

"Paraad on ikkagi väga eriline asi, seda ei ole väga tihti ja see on uhkuse asi minna Eesti vabariigi aastapäeval paraadile marssima," rääkis naiskodukaitse Rapla ringkonna esinaine Nele Pernits. "Me oleme ka omaette harjutanud ja ma arvan, et meil on täna seitsmes või kaheksas proov – enam ei jõuagi lugeda," ütles ta.

Raplas on üle 150 naiskodukaitse liikme ja nende esindus marsib paraadil laigulises ehk välivormis.

"Õnneks mitte täisvarustus aga üht-teist tuleb kanda, jah. Ja relv ka veel," kirjeldas Pernits.

Tallinna ja Harju ringkonna naised kannavad paraadil pidulikku vormi.

"Naiskodukaitse muidu on selline mitmekülgne – must vorm on meil pidulik vorm, millega me oleme pidulikel üritustel aga samaaegselt me täidame ka maakaitse ülesandeid ja sisekaitse ülesandeid ja need vajavad ka laigulist vormi. Esineme sellises vormis nagu me ka igapäevaselt toimetame vabatahtlikena," sõnas naiskodukaitse Tallinna ringkonna instruktor Siret Niinepuu.

Paraadi peaproov on 23. veebruari õhtul.