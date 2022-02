Päästeamet tegi Kakumäe pankrannikul lennukipommi kahjutuks

Päästeamet sulges esmaspäeval Tallinnas Kakumäe poolsaare otsa, et teha kahjutuks sealt pühapäeval leitud sõjaaegne lennukipomm.

"Täna kell 12–17 toimuvad demineerimistööd Haaberstis Kakumäe pankrannikul. Sel ajal on piirkonnas peatatud liiklus ning kehtestatud viibimiskeeld 250 meetri raadiuses," teatas päästeamet Twitteris.

Ameti pressiteate kohaselt helistas pühapäeval kell 13.50 häirekeskusesse inimene, kes teatas, et leidis Haabersti linnaosast Kakumäe pankrannikult lõhkekeha taolise eseme. Esmaspäeval asus päästeameti Põhja-Eesti pommigrupp leitud eset teisaldama ja hävitama.

Tegemist oli teise maailmasõja aegse lennukipommiga. Samas edastatud kaardilt on näha, et ohutsooni raadius oli 250 meetrit ning selle sisse jäi kolm tänavat ning üle kümne hoone.

Kakumäe ohuala kaart Autor/allikas: Päästeamet

Päästeameti Põhja-Eesti pommigrupi juhataja Raido Taalmann rääkis ERR-ile, et pühapäeval tegelesid demineerijad lõhkekeha tuvastamisega ning tegid plaani, mida esmaspäeva hommikul asuti ellu viima. "Ehk evakueerisime 250 meetri raadiuses maismaal inimesed, et tagada nende ohutus," rääkis ta. "Kaugemale kui 250 meetrit ei peaks plahvatus mõjuma, kui see ka peaks toimuma," lisas ta.

Lisaks tagas merevägi merel ohuala kilomeetri raadiuses. Taalmanni sõnul oli leitud lõhkekeha 100-kilogrammine lennukipomm.

Kuna lõhkekeha asus umbes üheksa meetri kõrgusel pankranniku seina sees, nõudis olukord suuremate ohutusnõuete kasutusele võtmist.

Taalmanni sõnul möödus demineerimissündmus plaanipäraselt ja kell 16.31 tehti lõhkekeha edukalt kahjutuks.

Sündmusele olid lisaks Põhja-Eesti pommigrupi demineerijatele ning Keila päästekomando päästjatele kaasatud ka koostööpartnerid politsei- ja piirivalveametist, Tallinna kiirabist, munitsipaalpolitseist ning vabatahtlikud evakuatsioonirühma liikmed Tallinna- ja Harju Naiskodukaitse üksustest.

Ohualasse jäänud 16 majapidamist evakueeriti kella 12.41-ks ning bussiliinide 21A, 21B ja 41B liikumisteed lühendati Landi peatuseni. Kakumäe teel ei teenindatud demineerimistööde ajal ühistranspordipeatuseid Sooranna tee, Teeotsa, Soolahe tee ja Kakumäe.

Taalmanni sõnul ei ole selline leid demineerijate jaoks väga tavapärane, kuid asulatest eemal selliseid asju ikka leitakse.