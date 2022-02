Nõudlus sinimustvalge lipu järele on üha kasvanud

Eesti riigi sünnipäev läheneb ja neljapäeval on põhjus sinimustvalged lipud heisata. Kuigi vahel jääb linnapildist mulje nagu ei oleks inimesed väga innukad lippe heiskama, siis liputootja sõnul on asi vastupidi ja nõudlus lippude järele üha kasvanud.

Riigilipp on kõikjal kohustuslik kolmel riigipühal ehk iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval. Siis peavad sinimustvalge heiskama ka elumajad, teistel lipupäevadel on see soovituslik.

Tallinna Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati sõnul paistab pidulik meeleolu enamasti silma.

"Korteriühistud on muidugi rohkem tähelepanelikumad riigipühade osas sellepärast, et seal on suurem hulk elanikke, võib-olla seal juhitakse korteriühistu esimehele või haldusfirmale rohkem tähelepanu. Võib-olla eramajade puhul tuleks natuke rohkem pingutada, et ka nemad hakkaksid sellest rohkem eeskuju võtma," rääkis ta.

Kuigi kohati võib tunduda, et lippe linnapildis jääb vähemaks, siis liputootjate kinnitusel see nii ei ole.

"Lippe on tänavapildis igal aastal järjest rohkem. /.../ Võib tunduda, et ei ole, aga on. Kuna meil on see, et silm haarab. Lipupäevadel ainult seda me vaatamegi, siis me võime küll öelda, et on. Iga aastaga järjest rohkem," ütles Lipuvabriku tegevjuht Karina Tõeleid.

Lipuvabrik müüs ainuüksi käsilippe tänavu veebruaris rohkem kui 2021. aastaga kokku ja ka majalipud on üha kuumem kaup. Viimase aasta jooksul on erinevaid lippe läinud kaubaks lausa 80 000.

Lasnamäe linnaosavalitsus jagab liputraditsiooni innustamiseks oma korteriühistutele sel aastal märgilised 104 Eesti lippu.

"Me teame ju, et välitingimustes lipud väga kiiresti riknevad n-ö ja neid tuleb väga tihti vahetada. Korteriühistute jaoks on see väga positiivselt vastu võetud aktsioon," rääkis Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko.

Läänemere teel asuva korteriühistu juhatuse liige Igor Leidmaa peab lipu heiskamist oluliseks.

"Me elame Eestis ja kõik meie riigisümbolid on väga tähtsad. Minu meelest peab iga riik oma sümboleid austama. Minu meelest on lipu heiskamine väga tähtis," ütles ta.

Kaunid rahvusvärvid ehivad tänavaid juba kolme päeva pärast.