Demograafilises kriisis Hiina rahastab kehavälist viljastamist

Hüvitise suurus on umbes 3600 eurot. Rahaline toetus hõlmab 16 raviteenust, mis on seotud viljakusraviga. Hiinas elab 1,4 miljardit inimest. Riigis sünnib üha vähem lapsi, hoolimata hiljutisest poliitika muutumisest, mis lubab nüüd kolme lapse sünnitamist, vahendas The Times.

Hiina statistikaameti andmetel sündis Hiinas eelmisel aastal 10,62 miljonit last. 2020. aastal sündis Hiinas 12 miljonit last ja 2019. aastal peaaegu 15 miljonit last. Rahvaarv kasvas Hiinas eelmisel aastal 480 000 inimese võrra, see on madalaim kasvutempo pärast 1961. aastat. Hiinat räsis 1960. aastate alguses aga massiline näljahäda.

Demograafid väidavad, et ühe lapse poliitika tõttu vähenes Hiinas järsult naiste arv. 2016. aastal tühistas Hiina aastakümneid kestnud ühe lapse poliitika. 2021. aastal teatas kommunistlik partei, et igal paaril lubatakse saada kuni kolm last.

Kompartei muretseb, et pensionäride toetamiseks ei jätku riigis enam noori inimesi. Hinnanguliselt on Hiinas viljakusega seotud probleeme rohkem kui 40 miljonil inimesel. Riigis rikuti aastakümneid inimõigusi, kus inimesi steriliseeriti vastu nende endi tahtmist.

15-59-aastaste hiinlaste osakaal oli 2020. aastal 63,35 protsenti. 2010. aastal oli see arv 70,1 protsenti. Kompartei seab ka üha rohkem piiranguid abordi tegemisele