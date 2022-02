Inimesed põgenevad Kiievist ja otsivad varju

Sotsiaalmeediapostitustest õhkub kasvavat paanikat, osa inimesi kirjutab, et nad kiirustavad pommivarjenditesse ja keldritesse. Televisioonis näidatakse tänavatel palvetavaid inimesi.

Guardiani ajakirjanik Luke Harding kirjutas Twitteris, et tema kodu kelder Kiievis on täitunud väikeste lastega perekondadega. "Lapsed hoiavad käes värviraamatuid. Südantlõhestav." Ta kirjutas samuti kõlavatest sireenidest, mis hoiatavad õhurünnaku eest.

Harding jagas hommikul ka fotot Kiievi Püha Sofia peakirikust, mis sümboliseerib Ukraina omariiklust: "Kell 8 hommikul seisab ta ikka omal kohal, tänavatel on üksikud inimesed, pangaautomaatide juures on järjekorrad, üks kohvik on isegi avatud, valitseb hirmu-, šoki- ja põlguse meeleolu."

BBC Kiievi korrespondent Nick Beake andis teada, et tänavatel on näha tavapärasest rohkem sõjaväelasi.

"Üks turist ütles meile, et ta visati oma hostelist välja pärast seda kui kõlasid õhusireenid ja valitsuse hoiatused. Ta ei ole ainus, kes on oma kohvritega tänaval. Osa inimesi ütles meile, et nad ei tea, mida teha. Paljud ei tahtnud meiega rääkida ja kiirustasid edasi. Teised ütlesid meile, et neil pole enam mobiililevi," kirjeldas Beake.

Beake andis teada järjekordadest kaubanduskeskustes ning samuti inimestest, kes võtavad automaatidest igaks juhuks sularaha välja. Ka tanklates on järjekorrad.

Nii BBC kui ka CNN-i korrespondendid on teada andnud plahvatustest Kiievi läheduses. Ukraina kohalik meedia kirjutab, et Borispoli lennujaama juures oli kuulda tulistamist. Mõningatel andmetel on lennujaam rünnaku all.

Kiievis oli esimesi plahvatusi kuulda pärast kella viit hommiku. Kõik plahvatused kosutvad linnast kaugemalt ja on jõudnud vähehaaval lähemale, kuid mitte kesklinna.