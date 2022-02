Urmas Reinsalu: kümme soovitust valitsusele

Seekordne vabariigi aastapäev jääb meile igaveseks meelde tuletama, kui habras on rahvaste julgeolek, kui nende naabriks on Venemaa. Nüüd peame tegutsema ja kutsuma liitlasi üles tegudele, kirjutab Urmas Reinsalu.

Kriisis tuleb tegutseda ühisel jõul ja nõul. Annan alljärgnevalt kümme soovitust valitsusele.

1. Koheselt tuleb Eesti valitsusel kehtestada rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel valitsuse sanktsioon Vene telekanalitele, mis levitavad sõjapropagandat, ja kutsuma ka üles (nagu riigikogu avaldus ette pani) tegema seda ka teisi EL-i riike.

2. Peame toetama Euroopa Ülemkogul maksimaalses ulatuses EL-i sanktsioonide kehtestamist Venemaale. Muuhulgas toetan Balti välisministrite ettepanekut Venemaa väljalülitamiseks SWIFT-süsteemist ning ideed Venemaa laevade jaoks Bosporuse väin sulgeda.

Sanktsioonid peavad mõjutama kogu Vene riiki, mitte vaid teatud pika majandusliku mõjuga Vene finantshuve. Selleks tuleks tühistada Vene kodanike viisad EL-i riikidesse ning kehtestada teatud ajalise etteteatamisega lennukeeld Venemaalt (kui tegime seda Ryanairi lennuki kaaperdamise puhul, siis loomulikult ka nüüd on see sanktsioon igati õigustatud). Sanktsioonide puhul ei tohi unustada ka Valgevene diktaatorit Aleksandr Lukašenkot, kes oma territooriumi agressioonisõjaks võimaldab.

3. Peame taotlema, et ülemkogu järeldustes oleks selgelt sees, et Venemaa juhtkond eesotsas Vladimir Putiniga pani toime sõjakuriteo agressioonisõda kavandades ja läbi viies. Pidada vajalikuks, et isiklikud sanktsioonid sellest johtuvalt laieneksid ka Putinile kui agressioonisõja juhile.

4. Peame tegema ülemkogul ettepaneku anda EL-i kandidaatriigi staatus Ukrainale ning avama täiendava humanitaarse krediidiliini ja vajadusel käenduse Ukrainale, et Ukrainal ei tekiks maksekriisi.

5. Peame kutsuma NATO liitlasi tegema uued relvaabi tarned Ukrainasse (seda peame tegema loomulikult ka ise) ning NATO-s algatama sõjalise NATO abi planeerimise Ukrainale.

6. Peame algatama rahvusvahelise võrgustiku haavatud Ukraina sõdurite raviks väljaspool Ukrainat.

7. Peame kutsuma üles kõigis rahvusvahelistes organisatsioonides Venemaa kui sõjakuritegusid sooritava riigi hukkamõistmiseks ning nendes organisatsioonides liikmelisuse peatamiseks, kui see on juriidiliselt võimalik. Venemaa lipp ei tohi lehvida ühelgi rahvusvahelisel üritusel koos rahu toetavate riikide lippudega.

8. Peame kutsuma üles kiirkorras Ukraina rahvusvahelise abikonverentsi korraldamiseks lähipäevil. Selle konverentsi (kaas)korraldaja koos Euroopa Komisjoniga võiks olla Eesti.

9. Peame taotlema NATO liitlastelt meie kaitseks vajalike võimelünkade paigutamist Balti riikidesse (kriitilise tähtsusega on raketitõrje).

10. Peame arutama totaalselt muutunud julgeolekuolukorras läbi ja võtma vastu riigikaitse uue kümneaastase arengukava, nähes ette nii kiirema võimearenduse kui ka senisest kavast välja jäänud võimelünkade plaani.