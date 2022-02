Ämarisse jõudsid USA F-35 hävitajad

Neljapäeva pärastlõunal maandusid Ämari lennuväljal USA hävitajad F-35, mis on osa Balti riikidesse ja Poola määratud USA toetusest. Lisaks hävitajatele on piirkonda oodata ka 800 Ameerika sõdurit ja ründekopterid Apache.

"Ämaris maandusid täna kaks ameeriklaste F-35 hävitajat, maailma kõige võimsamat vargsüsteemi. Need on saadetud sellepärast siia, et Balti riike tugevdada," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

"Eestisse saabus neid kaks, aga kokku Poola ja Balti regiooni on neid saadetud kaheksa."

Ämarisse saabunud varghävitajate F-35 näol on tegemist ajaloo kõige kallima relvasüsteemiga, mis suudab täita nii hävitus-, luurelennuki kui taktikalise pommitaja ülesandeid. Viienda põlvkonna hävitajana on F-35 eelised lahinguruumis tema hukukindlus ja situatsiooniteadlikkus, mille tagab vargtehnoloogia, sensorid ja mitmekihiline andmeside.