Häkkerid väidavad, et alustasid küberrünnakuid Venemaa veebilehtede vastu

Anonymous väitis Twitteris, et võttis maha ka uudisteagentuuri RT veebilehe. Leht oli maas vaid ajutiselt.

Samuti väitis Anonymous, et lõid rivist välja Vene internetiteenuste pakkujate lehed Com2Com, PTT-Teleport Moscow, RELCOM ja Sovam Teleport.

"Anonymous osaleb praegu operatsioonides Vene Föderatsiooni vastu. Meie operatsioonide sihtmärk on Venemaa valitsus. On vältimatu, et tõenäoliselt mõjutab see ka erasektorit," seisis Anoni Twitteri-kontol.

"Meie, kollektiivina tahame vaid rahu maailmas. Me tahame tulevikku kogu inimkonnale," lisab konto, rõhutades, et grupi tegevus on suunatud vaid Venemaa valitsuse ja president Vladimir Putini vastu.

Teine Anonymouse konto väitis, et lõi rivist välja Vene valitsuse ja kaitseministeeriumi veebilehe.

Häkkerid kasutavad teemaviiteid OpRussia või OpKremlin, kui teatavad tegevusi Vene veebilehtede vastu.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022