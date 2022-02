Sõda Ukrainas: ETV toob eetrisse "Esimese stuudio" ja "UV Faktori" erisaate

Kell 9.30 on ETV eetris "Esimese stuudio" erisaade, kus Andres Kuusk arutleb Ukrainas toimuvast president Alar Karisega. Saade on kordusena eetris pärast õhtust "Aktuaalset kaamerat", kordussaade on varustatud subtiitritega.

Kell 20.00 on ETV eetris "UV Faktori" erisaade, mille fookus on samuti Ukraina sõjal.

Telekavades võib päeva jooksul tulla teisigi muudatusi.

ERR-i uudistetoimetus vahendab Ukrainas toimuvat eesti, vene ja inglise keeles läbi päeva ERR.ee portaalis ja selle alamportaalides rus.err.ee ja news.err.ee. Ukrainas toimuvat vahendavad operatiivselt ka raadiouudised ning Vikerraadio ja Raadio 4 saated läbi päeva.