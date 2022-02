Eesti saadab Ukrainale täiendavat relvabi

"Anname täiendavat relvaabi Ukrainale. 25 000 kuivtoidu pakki, meditsiinivarustust, isikuvarustust, laskemoona, täiendava saadetise javelini rakette ja õhutõrje moona," ütles Salm.

Kaitseväe luurekeskuse ülem, kolonel Margo Grosberg andis ülevaate olukorrast Ukrainas.

"Ukrainlaste vastupanu on olnud märkimisväärne ja hea. Sisuliselt on rindejoon edenenud 30-50 kilomeetrit piirist. Kaugemale on suutnud Vene üksused tungida Krimmi suunalt, olles jõudnud Dnepri jõeni. Tähelepanuväärsena saavutusena tuleb välja Hostomeli ehk Antonovi lennuvälja taas hõivamine," rääkis Grosberg.

Grosbergi sõnul nurjas Ukraina sõjavägi selle lennujaama hõivamisega tõenäoliselt Vene õhudessandi operatsioon. Ta lisas, et neljapäeva õhtul paigutati Valgevene territooriumile Vene dessantüksusi.

"Järgmiste päevade tähtsaim ülesanne Ukraina sõjaväe jaoks on Kiievit ümbritseva kolme lennuvälja hoidmine, et kaitsta Kiievit," ütles Grosberg.

Grosberg märkis, et Venemaa eesmärk on endiselt Ukraina valitsuse kukutamine.

Ta lisas, et järgmised 48 või 72 tundi annavad Vene Föderatsiooni relvajõudude edenemisest parema pildi.