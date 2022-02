Grosberg ja Stoicescu: sõda Ukrainas ei kulge Putini plaanide päraselt

Kaitseväe luurekeskuse ülema Margo Grosbergi ja Kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu sõnul on Ukrainas määravad järgmised paar päeva, kuid ukrainlaste moraal on väga tugev ning operatsioon ei kulge Vladimir Putini plaanitud kujul.

Grosbergi sõnul on järgmist suuremat rünnakut Kiievile oodata varavalges. "Öösel tavaliselt väga palju lahinguid ei peeta, keerukas operatsioon on öösel sõdida. Seda aega pigem kasutatakse varustuse järelveoks ja järgmiseks päevaks valmistumiseks. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et sinna kuhu täna jõutud on jäädakse ja esimeses valguses lähevad operatsioonid uuesti edasi," sõnas Grosberg.

Stoicescu sõnul peaks Ukrainal olema praeguseks piisavalt jõudu Kiievi kaitsmiseks. "NATO liitlaste abi on ka teel," ütles ta.

Praegu on kõige olulisem kaitsetahte püsimine, ütles Stoicescu. "Ma usun, et Ukraina on väga palju teinud ka alliansi kokku liitmiseks. Me nägime, et Saksamaa tegi täna otsuse anda Ukrainale sõjalist abi. Nädal tagasi see oleks olnud mõeldamatu. Me peame mõtlema ka sellele, et Ukraina võitleb mitte ainult iseenda, vaid kogu demokraatliku maailma eest praegu," sõnas ta.

"Moraal on ukrainlastel väga-väga tugev, nad on väga hästi sõdinud. Rinne on sisuliselt teist päeva enam-vähem seal kohal, kus ta oli 48 tundi tagasi. Ma olen eelnevatel päevadel öelnud, et eilne öö ja tänane päev olid kriitilise tähtsusega eelkõige Kiievi jaoks. Kiievit on nad suutnud hoida ja sisuliselt ei ole suudetud ühtegi suurt linna ära vallutada või isoleerida. Eks see moraalne komponent, kaitsetahe, on väga oluline ja oluline on ka see, et kõik varustus ja laskemoon, et seda oleks ja see säiliks," ütles Grosberg.

Grosbergi sõnul ei arvanud Venemaa tõenäoliselt, et vastupanu saab olema nii tugev. "Ma eeldaks, et pigem võib-olla oodati, et võetakse neid rohkem avasüli vastu. Näha on, et see operatsioon ei lähe sellisel kujul ja sellise kiirusega nagu loodeti või taheti ja tõenäoliselt võib president Putin olla väga vihane," ütles ta.

Stoicescu hinnangul on otsustavad järgmised kaks-kolm päeva. "On olnud kuulda, et Putin andis käsu kahe päevaga Kiiev ära võtta. See on tema fiksidee, president Zelenski kätte saada. Tema on target number one. Aga see ma arvan neil ei õnnestu," sõnas ta.

"Mida meie läänest peame tegema, on jõudma vene rahvani. Nad on rahvusvahelisest inforuumist ära lõigatud, tänasest päevast on ka kõik vähegi liberaalsemad kanalid kinni pandud, nad ei tohi anda muud informatsiooni kui Venemaa roskomnadzor on lubanud," rääkis Stoicescu.

"Kui me jõuame venelasteni, anname neile sõnumi, et Putini režiim on paaria, mitte vene rahvas, ja lõpetage see sõda. Siis vene rahvas on see, kes selle ka lõpetab, Putin läheb lõpuni, tema ei anna armu. Ta juba ilmselt saab aru, ta ei ole nii rumal, et Ukraina libiseb käest," ütles Stoicescu.

Stoicescu sõnul on Putin küll ajaloost palju rääkinud, kuid paistab, et ta ei tunne seda hästi. "Kui ta tunneks, siis ta teaks, et teises maailmasõjas olid idarindel kõige paremad sõdurid ukrainlased ja ka kõige paremad partisanid. Kui ta ei tea ka seda, siis nüüd ta tunneb seda omal nahal," ütles ta.

Grosberg ütles, et Putin on Ukraina peale suunanud poole oma maaväest. "See on märkimisväärne kogus, sisuliselt on kasutuses allüksused kõigist 12 armeest, samamoodi õhudessantkoondistest, see on väga-väga suur jõud, mille nad on paisanud Ukraina piirile," rääkis ta.

Stoicescu märkis, et Venemaal hakkab kasvama ka siseriiklik surve, mis viib Putini režiimi lõpuni. "Me ei tea, kas see võtab nädalaid või kuid ja kui õudne see saab olema, aga see protsess on minu meelest juba alanud."