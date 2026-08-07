Stoicescu WSJ artiklist: ei maksa kogu aeg korrutada, et Venemaa on ohtlik

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) nimetas väljaandes Wall Street Journal ilmunud väiteid Venemaa võimalikust piiratud rünnakust NATO vastu spekulatiivseteks. Ta lisas, et kõik teavad, et Venemaa kujutab endast ohtu ning seda ei maksa pidevalt korrutada.

"Me oleme neid hoiatusi ka varem piisavalt kuulnud. See on juba ammune järeldus, et Venemaa on vaenulik, eriti nende riikide suhtes, kes toetavad Ukrainat ja Venemaa püüab võimalikult odavalt neile Ukraina toetamise ja agressioonile vastu seismise eest kätte maksta. Selles mõttes ei ole mitte midagi uut," ütles Stoicescu "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma ei usu, et Venemaal oleks selline võime ja tahe lähitulevikus sõjaliselt NATO-t rünnata, kui nad ei saa isegi Ukrainast jagu. Seda on väga raske ette kujutada, kuidas nad kahel frondil saaksid sõjaliselt võidelda," kommenteeris Stoicescu.

Stoicescu märkis, et Wall Street Journalis käsitletud USA luurehinnang ei põhine luureandmetel, mis räägiksid konkreetsetest Venemaa plaanidest ja ettevalmistustest.

"See on selles mõttes spekulatiivne. Kõik teavad, et Venemaa Võib halba teha oma naabritele ja ta on valmis seda tegema. Seda ei maksa iga päev korrutada ja võimendada, sest lõpuks võib see halvimal juhul muutuda isetäituvaks ennustuseks," sõnas Stoicescu.

Stoicescu tõstis Venemaa agressiivsuse näitena esile viimase juhtumi Saksamaal Leipzigi lennuväljal, kus avastati lõhkeainega droon.

"Ega siis ilmaasjata Saksamaa nüüd ei kutsunud kokku julgeolekualaseid konsultatsioone Balti riikide, Põhjamaade ja Poolaga. Siit on üks järeldus ainult - me peame olema järjest valvsamad, tugevdama oma sisejulgeolekut ja meie julgeolek algab idapiirilt, mida tuleb veelgi enam tugevdada ja minu meelest ka sulgeda," ütles Stoicescu.

"Siin on vaja igal riigil oma roll täita ja panustada, kuid ka teha koostööd. Ja ma arvan, et selline formaat nagu Balti-Põhjala riigid, Poola ja Saksamaa on selles kontekstis väga hea. Sest need on just need riigid, keda Venemaa on sihikule võtnud," ütles ta veel.

Väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) kirjutas reedel, et USA viimaste luurehinnangute kohaselt võib Ukraina vallutamisel hätta jäänud Venemaa režiimi juht Vladimir Putin lähiaastatel testida NATO otsusekindlust piiratud rünnakuga mõne alliansi liikmesriigi vastu. Võimalike stsenaariumidena nähakse nii küberrünnakuid kui ka väikese ulatusega maismaasissetungi.