Stoicescu: Putin kasutab praegu Ukrainas põletamistaktikat

Kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu sõnul on poliitilis-sõjaline dünaamika praegu selgelt kandumas Ukraina poole ja Venemaa kaotab maad, mistõttu on käiku lastud nn põletamistaktika, kus püütakse endast maha jätta võimalikult suur kahju.

Stoicescu rääkis "Aktuaalse kaamera" pühapäevahommikuses erisaates antud intervjuus, et veel neli-viis päeva tagasi keerles kogu mäng Venemaa presidendi Vladimir Putini ümber, kui kõik käisid Moskvas tema juures rahu palumas, aga tema tegi hoopis oma otsuse.

"Aga nüüd mõne päevaga on kogu vaba maailm tema vastu pööranud, me näeme sanktsioonide ja vastumeetmete laviini, mille puhul on aru saada, et nad hakkavad ägama nende all," rääkis Stoicescu.

Stoicescu hinnangul näitab Vene vägede praegune tegevus Ukrainas, kus nad õhivad gaasijuhtmeid ja muid taristuobjekte, et nad saavad aru, et Ukraina libiseb käest. Putin püüab hävitada Ukrainat nii palju kui see võimalik on.

"Ta võib-olla üritab veel Kiievi ära võtta ja Harkivi ka, need on kaks suuremat linna Ukrainas, ja oma mingit nukuvalitsust panna. Kuidas nad seda riiki valitsevad, see on kujuteldamatu. See on selline põletamistaktika praegu, et jah, te saate vabaks, aga olete rusudes ja hävitatud."

Intervjuu alguses nimetas Stoicescu ka kaht teadet, mida antud olukorras võib nimetada heaks uudiseks. Esiteks tulistasid ukrainlased Kiievi kohal alla kaks Vene transpordilennukit eliitvägedega. Teise hea uudisena tõi Stoicescu välja, et häkkerirühmitus Anonymous suutis ennast lõpuks häkkida mitte üksnes Kremli ja Vene kaitseministeeriumi kodulehele, vaid Vene televisiooni ning pani seal korraks pildi ette, et näidata, mis tegelikult Ukrainas toimub. "See on hea õppetund Venemaale, kuidas küberrelv maksab kätte."