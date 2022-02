Jaani: Eesti on valmis Ukrainast põgenikke vastu võtma

Jaani sõnul on Eestis Ukraina pagulaste vastuvõtmise jaoks hinnang olemas.

"Peab arvestama sellega, et Eestis on väga suur ukrainlaste kogukond, kelle initsiatiiv on olnud väga hea ja kogukond on valmis võtma enda juurde elama inimesi, kes on sunnitud põgenikena Ukrainast lahkumas. Arvestame sellega, et ukrainlastel on Eestis palju sugulasi, tuttavaid ja lähedasi ja oleme ühe stsenaariumina eeldanud, et need inimesed tulevad (Ukrainast) ja asuvad nende inimeste juurde (Eestis) elama. Kuna Eestisse on Ukraina kodanikel viisavaba sisenemise õigus, siis on see sisenemine tehtud lihtsaks," lausus Jaani.

Neid inimesi, kellel pole kuhugi minna, suudab Eesti vastu võtta 2000 ringis, ütles Jaani. "Kui tuleb inimesi, kellel ei ole kellegi juurde minna, siis sotsiaalkindlustusametil on esialgne võimekus olemas 2000 ringis," ütles ta.

Brüssel teatas pühapäeval, et Euroopat on tabamas Venemaa sissetungi tõttu viimaste aastate suurim humanitaarkriis ning Ukraina põgenikke võib Euroopasse tulla kuni seitse miljonit.

PPA: lühiajalisi Ukraina töötajaid on Eestis üle 16 000

Politsei- ja piirivalveameti kriisijuht Egert Belitšev ütles, et Eestis on lühiajaline töötamine registreeritud üle 16 tuhandel Ukraina kodanikul. Lisaks on umbes 10 000 Ukraina kodanikul tähtajaline elamisluba ning 4000 Ukraina kodanikul kehtiv pikaajalise elaniku elamisluba.

"Kuna Ukrainasse naasmine on hetkel ohtlik ja ka logistiliselt keeruline, otsustasime võimaldada riigis ajutiselt edasi viibida ka neil Ukraina kodanikel, kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud või lõpeb lähiajal. See tähendab, et need inimesed ei pea viisa või muu viibimise aluse pikendamist taotlema. Samuti tähendab see otsus, et nüüdsest saab Eestisse viisavabalt siseneda ka need Ukraina kodanikud, kel pole biomeetrilist passi," lausus Belitšev.

Belitševi sõnul on politseinikud pühapäeval Lõuna-Eestis sisepiiri läheduses nõustanud ja juhendanud ligi viitekümmend riiki sisenenud Ukraina kodanikku, kel kõigil pole soov Eestisse jääda.

"Meie eesmärgiks on jagada Eestisse saabuvatele Ukraina kodanikele informatsiooni selle kohta, kust nad saavad informatsiooni esmase abi, siin ajutiselt viibimise, elamise ja töötamise kohta. Kuna meie asutus inimeste majutamisega ei tegele, on mõistlik kõik sellelaadset abipakkumised edastada sotsiaalkindlustusametile ja MTÜ-le Pagulasabi," lausus ta.

Viisade andmine otsustatakse lähipäevil

Kui Läti, Leedu ja Tšehhi on juba otsustanud Venemaal viisasid mitte väljastada, siis Eestis arutab valitsus sama otsuse tegemist hiljemalt teisipäeval, ütles ERR-ile siseminister Kristian ja

"Eestis seisab see diskussioon lähipäevadel ees, hiljemalt teisipäeval valitsuse kabinetis," lausus Jaani.