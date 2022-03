Visa ja Mastercard ühinesid Vene-vastaste sanktsioonidega

Mastercard Inc MA.N teatas esmaspäeva õhtul, et on Ukraina ründamise eest Venemaale kehtestatud sanktsioonide raames blokeerinud oma võrgus mitmed finantsinstitutsioonid.

Visa Inc V.N teatas samuti, et järgib Venemaale kehtestatud sanktsioone.

Mõlemad ettevõtted teatasid ka, et on valmis täiendavateks meetmeteks, kui neid otsustatakse rakendada.

Lääneriigid otsustasid nädalavahetusel kehtestada sanktsioonid Venemaa keskpanga suhtes ning blokeerida osa Vene kommertspanku rahvusvahelises maksete infosüsteemis SWIFT.

Mastercard teatas ka kahe miljoni dollari humanitaarabi eraldamisest Ukrainale.