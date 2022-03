Martti Kalda: maailma muutmine algab väikestest asjadest

Eesti on väike. Ja isegi siis, kui lülitame Venemaa täielikult välja, on sel vähe mõju, ent eeskuju on nakkav, kirjutab Martti Kalda.

Idamaa asjatundjana olen ma aastate jooksul hakanud mõistma, et maailma muutmine algab igaühest meist. Väikestest asjadest.

Rohepööre elektri ja kütuse kokkuhoiust, prügi sorteerimisest ja raiskamise vähendamisest. Haiguse leviku takistamine avalikest lõbustustest ja kontaktidest loobumisest, enda ja teiste hoidmisest. Ka käesolevas kriisis on igaühel võimalik selle lahendamisele kaasa aidata. Iga päev, iga tund, igal pool, ja igas asjas.

Venemaa diktaator Vladimir Putin on juba üle kahekümne aasta rikkunud inimõigusi, represseerinud ja tapnud vastalisi, võltsinud valimisi, ähvardanud ja rünnanud naaberriike. Seekord on löögi all Ukraina. Ning see on erakordselt suur kuritegu. Sest seekord pole löögi all mitte üksnes Ukraina, vaid ka Euroopa ja euroopalikud väärtused, demokraatia, õigusriik, inimõigused. Ning pole kahtlustki, et Ukraina kaotuse korral on Baltimaad järgmisena ohvrite nimekirjas.

Olles tuttav maailma diktaatorite käekirja ning elusaatusega, võib ennustada asjade edasist käiku. Enamus diktaatoreid sureb oma voodis vanadusse, mõned kukutatakse omaenda rahva poolt. Välise surve all murduvad neist üksikud. Sestap võime Putini kõrvaldamisel loota üksnes Vene rahvale. Ning seepärast tuleb kogu maailmal viia oma sõnum otse Vene inimeseni. Iga Vene inimeseni.

Head kaasmaalased, te olete näidanud üles solidaarsust Ukrainaga meeleavaldustel ja korjanduste ning heategevusega. Tubli! Ent sellest on vähe. Alljärgnevalt mõned ettepanekud. Ehk pigem küsimused, mida peaksime endalt ja teistelt nüüdsest alates iga päev ja tund küsima. Ning kindlasti on igaühel küsimusi ja ettepanekuid, mida järgnevasse nimekirja lisada.

Head kaupmehed! Paljud teist on lõpetanud Vene päritolu kaupade sisse ostmise. Suurepärane! Äkki kõrvaldaks nüüd Vene päritolu tooted ka lettidelt? Mitte ei hoiaks neid seal, lootuses oma raha rahvalt kätte saada? Või on ärihuvid ideaalidest tähtsamad? Näiteks, miks on alkoholilettidel endiselt Vene viin?

Teadmiseks. Venemaalt pärit toodete ribakood algab numbritega 460... - 469..., ning Valgevene omad numbriga 481... Ehk on igaühel meist koguni nõnda palju julgust, et ostame iga kord poes käies ühe Vene viina ja valame rentslisse? Sümboolse aktina. Sest raha on Venemaa sellest juba niikuinii kätte saanud.

Head sõbrad turismi-ja reisifirmades! Miks pakute te endiselt võimalust reisida ja liikuda Eesti ja Venemaa vahel? Tean, et mõned teist on säärase tegevuse lõpetanud, ent mitte kõik. Miks? Kiusaja ja kurjategijaga ei suhelda ja oma raha talle ei viida, sest see toidab üksnes uusi kuritegusid.

Head sõbrad reklaamiettevõtetes ja meedias! Miks pole meie arvukatel reklaamtahvlitel, kodulehtedel ja väljaannetes üleskutseid Venemaa täielikuks boikoteerimiseks? Miks ei eksponeeri me Putini ja tema kliki silmnägusid, kirjeldustega nende kuritegudest? Et igaüks teaks, kellega on tegu. Et nimetada asju õige nimega. Et kurjategijail poleks kusagil asu. Äkki võtaks nüüd väikese osa oma kasumist ja rakendaks selle muutuse teenistusse? Vaataks sõjareportaažist laiemat pilti? Püüaks maailma muuta?

"Miks me omame endiselt diplomaatilisi suhteid riigiga, mis kõiki teisi ahistab? Miks pole kõik Vene diplomaadid Eestis juba teel piirile?"

Head sõbrad välisministeeriumis ja valitsuses! Miks me jagame endiselt viisasid Venemaa kodanikele? Miks me omame endiselt diplomaatilisi suhteid riigiga, mis kõiki teisi ahistab? Miks pole kõik Vene diplomaadid Eestis juba teel piirile? Miks peame endiselt esindusi Moskvas, Peterburis ja Pihkvas? Miks pole piir juba ammu suletud, välja ehitatud ja sõjaväega mehitatud?

Miks pean ma tundma alati häbi, kui Läti, Leedu, või Poola tulevad välja mõne algatusega ning teie vaikite? Äkki võtaks nüüd mõne algatuse (näiteks diplomaatilise boikoti) ise vedada? (Ning asuks ehk seejärel teise maailma kiusaja, Hiina Rahvavabariigi kallale?)

Head sõbrad riigikogus! Miks pole me kehtestanud täielist diplomaatilist boikotti ja kaubandusblokaadi Venemaa suhtes? Ning kui juba patriotismi lainel oleme, siis äkki läheks nüüd kohe ja päevapealt üle eestikeelsele haridusele kõikides koolides üle meie kodumaa.

Äkki annaks keeleametile volitused ja vajalikud töötajad kõrvaldada avalikust ruumist venekeelsed sildid? Kontrollida ja eemaldada vastavatelt töökohtadelt nood, kes piisavalt eesti keelt ei oska? Äkki jõustaks nüüd ka tegelikkuses Eesti riiki igas asjas ja igas Eestimaa nurgas?

Hea ajakirjandus! Kus on täielik nimekiri neist firmadest ja asutustest, kes on lõpetanud koostöö Venemaaga? Ning kus on nimekiri neist, kes seda pole veel teinud? Äkki annaks au neile, kes on selle sammu astunud, ning küsiks, miks teised pole sama teinud?

Miks ei küsi te võimaliku boikoti ja muu kohta valitsuse ja riigikogu liikmetelt? Pidevalt. Iga päev. Vajadusel mitu korda järjest. Kus on üleskutsed meeleavaldusteks ja info vabatahtlikele Ukraina sõjaga liitumiseks? Kus on Eestimaa venekeelsele elanikkonnale suunatud vastupropaganda?

Head sõbrad üle kogu Eesti! Üks meeleavaldus on tore, aga igapäevane surve on veel parem. Miks ei avalda me meelt Venemaa saatkonna ees iga päev? Miks ei vii me meeleavaldusi Vene saadiku residentsi ette Pirita Kosel? Ja Vene saatkonna töötajate elamukompleksi juurde Meriväljal?

Äkki võtab igaüks meist, kes armastab Eestit, Euroopat ja vabadust iga päev ette ühe Vene propagandast läbi imbunud inimese, ja räägib temaga? Ehk uuristavad veetilgad lõpeks kivisse augu?

Eesti on väike. Ja isegi siis, kui lülitame Venemaa täielikult välja, on sel vähe mõju. Ent eeskuju on nakkav. Mäletate, kuidas Eestist algas Nõukogude Liidu lagunemine? Hea tahtmise korral suudame panna veerema lumepalli, mis muudab ehk meie suure naabrigi lõpuks muutuma. Sest kui meie ei muuda maailma, muudab maailm paratamatult meid. Sestap, kõik käed külge.