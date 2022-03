Hanimägi: 850 000 eurot Keskerakonnal tagataskust võtta ei ole

Peale teisipäevast riigikohut otsust tuleb Keskerakonnal kohtuda erakondade rahastamise järelevalve komisjoniga (ERJK), et arutada tingimusi, kuidas erakond tagastab 850 000 eurot, mis on väga suur summa, ütles ERR-ile Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

"Tõsi on see, et sellist summat erakonnal tagataskust võtta ei ole. Suurem osa on võimalik kohe ära maksta, aga selleks peaksime arutama juhatuse ja ka ERJK-ga, milline saab olema ettekirjutus ning kas ja milliseid võimalusi näeb komisjon selle tasumiseks," lausus Hanimägi.

Riigikohus ei võtnud menetlusse Keskerakonna kaebust Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale n-ö miljoniannetuse asjas, mis tähendab, et Keskerakond peab reklaamiagentuurile Midfield tagastama keelatud annetuse summas 850 000 eurot.

Hanimägi kinnitas, et summa makstakse kindlasti ära. "Seda, et erakond ei saa toimida ja teha igapäevast poliitilist tööd, ei juhtu ja ei tohi juhtuda. Kindlasti soovime komisjoniga rääkida, milliseid võimalusi nemad näevad, sest see summa on väga suur," ütles ta.

Hanimägi sõnul oli Keskerakond ette arvestanud, et riigikohtust tuleb nende jaoks negatiivne otsus.

"Juba eelmisel aastal tegime korrektsiooni erakonna eelarves, oma organisatsioonis, koondasime palju inimesi. Tegelikult ka 2021. aasta valmiskampaania oli varasematest soodsam," lausus ta.

Keskerakonnal jätkub samal ajal vaidlus Midfieldi ja Paavo Pettaiga tsiviilkohtus, kus nõue on Hanimägi sõnul sama, ainult erineva sõnastusega. Samuti oodatakse Porto Franco kohtuasja algust.

"Kui üks kohtuotsus on juba tehtud, siis tsiviilkohus meilt sama suurt summat nõuda ei saa. Lahendust ootab kohtus veel ka Porto Franco küsimus, kus erakond on menetluses üks osaline, aga mis ei ole veel jõudnud arutluse alla kohtus," rääkis Hanimägi.

Hanimägi möönis, et riigikohtu otsus tähendab erakonnale rahaliselt seda, et järgmisel aastal toimuvate riigikogu valimiste kampaania jääb Keskerakonnal tagasihoidlikumaks.

"Juba kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis nägime, et Keskerakonna kandidaadid olid kõige aktiivsemad oma panuse ja endale reklaami ostmisega. Tuleb tõdeda, et tänane kohtuotsus mõjutab 2023. aasta valimiste kampaaniat," lausus Hanimägi.