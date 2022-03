Soome parlament hakkab arutama kaitseorganisatsioonidega ühinemist

Peaministri sõnul on arutelu üheks ajendiks kodanikealgatus Soome liitumiseks NATO-ga.

"On ka kodanikealgatus referendumi korraldamine Soome võimaliku NATO liikmelisuse kohta, ka sealtkaudu jõuab see teema parlamenti. Ma mõistan hästi, et paljude soomlaste suhtumine NATO liikmelisusse on muutunud või muutumas pärast seda, kui Venemaa Ukraina vastu sõda alustas. Ma saan sellisest hoiakumuutusest aru," lausus Marin.