Soome vastuluure prognoosib Venemaa sekkumist NATO-debatti

Soomes on lähikuudel oodata Vene desinformatsiooni lainet, millega Moskva võib püüda mõjutada riigis alanud debatti võimaliku NATO-liikmesuse üle, hoiatas Soome julgeolekuteenistus supo.

Venemaa laiaulatuslikud mõjutusoperatsioonid ja luureandmete kogumine on Soome riikliku julgeoleku peamised ohustajad, öeldakse supo teisipäeval avaldatud ohuhinnangus.

"Soome ühiskond tervikuna peab olema valmis erinevateks Venemaa tegevusteks, millega püütakse mõjutada Soome poliitikat NATO teemadel," ütles supo direktor Antti Pelttari oma avalduses.

"Avalik võim peab tagama võimalused täielikuks ja otsekoheseks debatiks ilma hirmuta ning ilma selleta, et välised jõud mõjutaks Soomes tehtavaid julgeolekupoliitilisi otsuseid," lisas Pelttari.

Samas tõdes supo, et ei ole praegu täheldanud Venemaa tegevuse aktiviseerumist Soome suhtes.

Soomes on viimased arvamusküsitlused näidanud toetuse suurenemist NATO liikmeks astumise suhtes ning veebruari lõpus pooldas esimest korda üle poole vastanutest allianssiga liitumist.

Riigis on loodud toimkond välisminister Pekka Haavisto juhtimisel, mis uurib võimalusi Soome julgeoleku tugevdamiseks, sealhulgas kaaludes ka NATO liikmeks astumist.

Nii Haavisto kui president Sauli Niinistö on leidnud, et Soomes ei peaks korraldama NATO-liikmesuse teemal rahvahääletust, kuna see võiks kergelt sattuda välise mõjutuse sihtmärgiks.