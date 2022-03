Sõda Ukrainas piirab põllumeestele traktorite varuosade ja väetiste importi

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütleb, et Eesti põllumehi ja toidutootjaid mõjutavad Venemaalt ostetavad mineraalväetised, Valgevene traktorid ja Ukrainas toodetud loomasöödad.

Kui suur see sõltuvus täpselt on, seda riiklik statistika Sõrmuse sõnul ei kajasta.

"Kuskil kaks kolmandikku meie kasutatavatest väetistest pärineb Venemaalt, Ukrainast. Sanktsioonide alla minevatest riikidest impordime päris palju loomasööta, rapsikooki näiteks. Ukraina ja ka Venemaa on maailma mõistes väga suured viljatootjad, ka maisitootjad, päevalille kasvatajad ja Euroopa Liit laiemalt on päris suures mahus sealt põllumajandustooraineid importinud," ütles Sõrmus.

"Sissetung tõi kohe hinnatõusu ka viljabörsidel. Tundub, et tuleb arvestada sellega, et tootmissisendite hinnad tõusevad, tooraine hinnad tõusevad ja see kõik mõjutab lõpuks nii meie põllumajandust ja toidutööstusi kui ka tarbijaid," rääkis Sõrmus.

Baltic Agro põlluväetiste tootejuhi Mihkel Salumi sõnul on Eesti põllumeestel kevadine väetis siiski suures osas juba varutud, puudu on umbes 20 000 tonni mineraalväetiseid, mida ostetakse Venemaalt.

"Uusi oste Venemaalt kindlasti ei saa teha ja olemasolevate lepingute puhul on suur risk, et kas kaubad jõuavad kohale või ei jõua. Hetkel veel vagunid liiguvad, aga kaupade osas, mis on teele panemata, valitseb ebakindlus," ütles Salum.

Belarus-tüüpi traktorid, mida toodetakse Minski traktoritehases, on Eesti põllumeeste hulgas üsna populaarsed. Traktorite ametlik maaletooja, osaühing Türi Bel-Est peatas koostöö Minski Traktoritehasega.

Ettevõtte omanik Arvi Tammel rääkis, et kuigi need on Eesti põllumeeste seas jätkuvalt nõutud, pole tal plaanis uusi masinaid sisse osta, küll aga müüakse ära kõik laos seisvad varuosad.

"Varuosasid on praegu küllalt palju sees, nendega suudame kevadised nõudlused vast rahuldada. Traktoreid on jäänud möödunud aastast mõningad mudelid, nii et nõudlus meie põllumeeste poolt on suhteliselt suur nii varuosadele kui ka traktoritele. Hetkel on jah koostöö Minski tehasega peatatud," sõnas Tammel.