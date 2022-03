NATO välisministrid: lennukeelutsooni praegu ei kehtestata

Brüsselis arutasid reedel olukorda Ukrainas NATO välisministrid. Peasekretär Jens Stoltenbergi hinnangul kujunevad järgmised päevad Ukrainas raskemaks, sest Venemaa jätkab rünnakuid üle riigi.

Tema sõnul on NATO-l valmisolekus üle 200 laeva ja 130 hävituslennukit, kuid neid ei kasutata Ukraina kohal lennukeelutsooni loomiseks.

Eesti välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul võidakse selle küsimuse juurde tulla tagasi, kui liitlaste senised sammud ei tööta.

"NATO ei soovi astuda Venemaaga sõtta ja seetõttu sellist lahendust, kus NATO pakuks õhukaitset, ei ole praegu otseselt laual. Kuid loomulikult tuleb pidada silmas, et see sõda kestab ja areneb ja seetõttu ei saa kunagi välistada, et me peame selle küsimuse juurde tulema tagasi, kui teised meie otsused ja lahendused ei aita," lausus Liimets.