Zelenski kritiseeris NATO otsust jätta lennukeelutsoon kehtestamata

Brüsselis kohtunud NATO välisministrite sõnul ei kehtestata praegu Ukraina kohal lennukeelutsooni.

Zelenski mõistis selle otsuse hukka, öeldes, et edaspidi hukkuvad inimesed Ukrainas ka NATO süü läbi, vahendas BBC.

"Kõik inimesed, kes alates tänasest surevad, surevad ka teie tõttu. Teie nõrkuse tõttu," ütles ta.

"Täna toimus NATO tippkohtumine. Nõrk tippkohtumine. Segaduses tippkohtumine. Tippkohtumine, mis näitab, et mitte kõik ei pea võitlust Euroopa vabaduse nimel esimeseks eesmärgiks," rääkis ta.

Zelenski lisas, et NATO riikide luureagentuurid teavad Venemaa plaane ning seda, et Venemaa tahab rünnakut jätkata.

"NATO on tahtlikult otsustanud mitte sulgeda taevast Ukraina kohal. NATO riigid lõid narratiivi, et Ukraina taeva sulgemine provotseerib Venemaa otsest agressiooni NATO vastu. See on nõrkade ja ebakindlate enesehüpnoos, vaatamata sellele, et neil on kordades tugevamad relvad kui meil," kõneles ta.

Zelenski pöördus kõnes ka üle Euroopa protestivate inimeste poole. "Kui Ukraina ei jää ellu, siis ei jää ka kogu Euroopa ellu. Kui Ukraina kukub, kukub kogu Euroopa."

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles reedel, et alliansil on valmisolekus üle 200 laeva ja 130 hävituslennukit, kuid neid ei kasutata Ukraina kohal lennukeelutsooni loomiseks.

Eesti välisministri Eva-Maria Liimetsa sõnul võidakse lennukeelutsooni küsimuse juurde tulla tagasi, kui liitlaste senised sammud ei tööta.

"NATO ei soovi astuda Venemaaga sõtta ja seetõttu sellist lahendust, kus NATO pakuks õhukaitset, ei ole praegu otseselt laual. Kuid loomulikult tuleb pidada silmas, et see sõda kestab ja areneb ja seetõttu ei saa kunagi välistada, et me peame selle küsimuse juurde tulema tagasi, kui teised meie otsused ja lahendused ei aita," lausus Liimets.