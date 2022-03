NATO pole endiselt valmis toetama lennukeelutsooni loomist Ukraina kohal

"Meie eesmärk praegu on sõda lõpetada. Me ei taha laiendada seda konflikti Ukrainast edasi ning seega on NATO kollektiivne signaal see, et NATO ei ole valmis liikuma edasi lennukeelutsooniga," ütles Smith CNN-ile.

Ta lisas, et samas pakuvad NATO liikmesriigid Ukrainale relvaabi ning hindavad Ukraina julgeolekuvajadusi pidevalt.

Smithi sõnul astub allianss samme oma liikmesriikide kaitsmiseks. "Me kaitseme igat sentimeetrit NATO territooriumist. NATO on valmis seda tegema ja on juba astumas samme oma idatiiva tugevdamiseks," ütles ta.

Smithi sõnul arutavad USA ametnikud Poola valitsusega võimalust, et Poola saadaks oma Nõukogude liidu ajast pärit hävituslennukid MiG-29 Ukrainale appi.

"See on Poola suveräänne otsus. USA on märkinud, et on valmis maha istuma ja rääkima läbi mõningaid sellega seotud väljakutseid. Palju küsimusi on saadaolevate Ukraina pilootide arvu kohta ja selle kohta, kuidas need lennukid ka tegelikult Poolast Ukrainasse liiguksid. See kõik on praegu töös," rääkis Smith.

CNN uuris suursaadikult, kas Ukraina õhuruumi kontrollivad Vene väed. Smith ütles, et Vene vägedel ei ole Ukraina kohal üleolekut ning see on Putini jaoks halb uudis.

"Nad ei ole võtnud Kiievit nagu plaanisid teha selle konflikti esimestel päevadel. President (Volodõmõr) Zelenski on endiselt Ukraina president. Ja me oleme näinud, et osad konvoidest, 40-kilomeetrine konvoi, millel kõik on silma peal hoidnud, pole põhimõtteliselt kuhugi läinud," ütles ta.

"See ütleb meile palju Vene sõjaväe ja väljakutsete, eriti logistiliste väljakutsete kohta, mis venelastel on. Nende võimetus pakkuda oma jõududele lihtsaid asju nagu toit ja kütus on tegelikult üsna hämmastav," lisas Smith.