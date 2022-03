Roskomnadzor keelas Venemaal Facebooki ja Twitteri

Roskomnadzor otsustas reedel blokeerida ligipääsu sotsiaalmeediaplatvormile Facebook, tuues põhjuseks, et on registreerinud Facebookil 2020. aasta oktoobrist 26 diskrimineerimise juhtu Vene meedia vastu.

Roskomnadzor tõi näiteks Vene riigimeediakanalitele RT ja RIA juurdepääsu piiramise Facebooki poolt.

Facebooki omanikfirma Meta tippjuht Nick Clegg ütles, et ettevõte teeb kõik, mis nende võimuses, et teenused Venemaal taastada. "Miljonid tavalised venemaalased jäävad ilma usaldusväärsest infost, neilt võetakse ära võimalus suhelda oma pereliikmetega ja sõpradega ning neid sunnitakse vaikima," ütes Clegg.

Lisaks piirab Roskomnadzor ligipääsu ka Twitterile, teatas Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Valgevene väljaanne Nexta teatas reede hilisõhtul, et nende andmetel blokeeritakse Venemaal ka You Tube`i.

⚡️⚡️⚡️According to globalcheck, YouTube is being blocked in #Russia pic.twitter.com/3nCNOI7KLT