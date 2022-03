YouTube blokeeris üle maailma ligipääsu Vene riigimeedia kanalitele

YouTube teatas otsusest reedel ja see jõustus kohe, vahendab Reuters.

Ettevõte põhjendas otsust oma poliitikaga, mis keelab hästi dokumenteeritud vägivaldseid sündmusi eitava või tähtsusetuna näitava sisu.

YouTube'i sõnul kuulub Venemaa sissetung Ukrainasse ettevõtte vägivaldsete juhtumite poliitika alla.

"Meie juhised keelavad sisu, mis eitab, vähendab või näitab tähtsusetuna hästi dokumenteeritud vägivaldseid juhtumeid ja me kõrvaldame Venemaa Ukrainasse sissetungi kohta käiva sisu, mis seda poliitikat rikub," ütles YouTube'i pressiesindaja Farshad Shadloo.

"Sellega seoses blokeerime kohe globaalselt ka YouTube'i kanalid, mis on seotud Venemaa riigi rahastatud meediaga," lisas ta.

3/ Since our last update, our teams have now removed more than 1,000 channels and over 15,000 videos for violating not only our hate speech policy, but also our policies around misinformation, graphic content and more.