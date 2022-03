Luksuskaupade müüjad peatavad äritegevuse Venemaal

Maailma juhtivad luksuskaupade kaubamärgid teatasid reedel, et kavatsevad ajutiselt sulgeda kauplused ja peatada äritegevuse Venemaal.

Birkini koti tootja Hermes ja Cartier' omanik Richemont olid esimesed, kes sellisest sammust teatasid. Neile järgnesid LVMH, Kering ja Chanel, vahendas Reuters.

"Arvestades kasvavat muret praeguse olukorra pärast, kasvavat ebakindlust ning tegutsemise keerukust, otsustas Chanel panna pausile oma tegevuse Venemaal," ütles Prantsuse luksuskaupade moemaja LinkedIni postituses.

LVMH, kellele kuuluvad muu hulgas brändid nagu Christian Dior, Givenchy, Kenzo, sulgeb oma 124 butiiki Venemaal alates pühapäevast. Pressiesindaja sõnul jätkab ettevõte samas oma sealsele 3500 töötajale palga maksmist.

Ka Kering, kelle brändide hulka kuuluvad Gucci ja Yves Saint Laurent ja kellel on Venemaal kaks poodi, jätkab oma 180 töötaja toetamist.

Richemont'il on Venemaal umbes tosin kauplust. Ettevõte teatas, et peatas kaubandustegevuse Venemaal 3. märtsil. 24. veebruaril, mil Venemaa alustas sissetungi, peatas Richemont tegevuse Ukrainas.

Hermes'il on Moskvas kolm poodi ning kavatses avada sel aastal Peterburis kaupluse.

Šveitsi kellatootja Swatch Group teatas, et jätkab oma tegevust Venemaal, kuid peatab ekspordi üldise keerulise olukorra tõttu.

Venemaal on äritegevus muutunud lääneriikide kehtestatud sanktsioonide tõttu väga keeruliseks.

Analüütikud ütlevad, et kuigi jõukad venelased on innukad luksuskaupade tarbijad, on Venemaal müüdud luksuskaupade osakaal väike võrreldes Hiina ja USA-ga.