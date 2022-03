Keskerakonna volikogu tühistas koostööleppe Ühtse Venemaaga

Keskerakonna esimees Jüri Ratas pidas volikogule poliitilise kõne, kus ütles, et Keskerakond mõistab hukka Putini algatatud sõjalise rünnaku Ukraina vastu.

"Meie kinnitame täna siin Keskerakonna volikogus üle, et Eesti Keskerakonna ja erakond Ühtne Venemaa koostööprotokoll aastast 2004 on raugenud ja ei kehti," ütles ta.

2004. aastal kirjutasid Tallinnas leppele alla Mailis Reps ja Ain Seppik. Koostööleppele olid vastu ja seda kritiseerisid toona teravalt peaaegu kõik teised riigikogu erakonnad, nähes selles Venemaa poliitilist käepikendust Eestis.

Toonane Keskerakonna juht Edgar Savisaar nimetas teravat kriitikat poliitikute kadeduseks.

"Aktuaalne kaamera" uuris Jüri Rataselt, kas ta teab, miks jättis Keskerakonna juhatusse kuuluv Mailis Reps hääletamata, kui riigikogu võttis sõja eelõhtul vastu avalduse Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu. Keskerakonna üheksa liiget puudus, kuid Reps oli kohal.

"Ma olen kõigi nende inimeste käest küsinud, et miks te nii tegite. See on ka ju põhjus, miks 25. veebruaril reedesel päeval fraktsioon tegi oma avalduse, kus kõik 25 fraktsiooni liiget mõistsid hukka Putini režiimi kallaletungi Ukrainale. Eks nendel inimestel on, kellel on häbi, kes kahetsevad. Nii see seis on," ütles Ratas.

Ratase sõnul on ta ka Repsiga teemat arutanud, kuid ei olnud seda valmis kaamera ees kommenteerima.