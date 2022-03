Boeing peatab titaani ostmise Venemaalt

"Boeingul on kogunenud märkimisväärsed titaani varud, sealhulgas ka tänu sellele, et ettevõte on juba mitu aastat mitmekesistanud oma tarnijate võrgustikku. Praegusel hetkel on Boeing peatanud titaani ostmise Venemaalt," teatas ettevõte esindaja.

Tema sõnul lubavad omandatud titaani varud ja tarnijate võrgustik jätkata Boeingul reisilennukite katkematut toomist.

Venemaal asub maailma suurim lennuki- ja kosmosetööstustele titaani tarniv ettevõte Avisma. Veel eelmise aasta novembris sõlmisid Boeing ja Avisma memorandumi koostöö laiendamiseks. Lisaks arutati ka võimalust, et Avisma hakkab Boeingule tootma titaanist lennukikomponente ja sõlmi. Avisma toodangut kasutatakse Boeingu mudelte 737, 767, 777, 787 ja 777 valmistamisel.

Avisma suuromanik on Mihhail Šelkov, blokeeriv osalus on ka Vene riigifirmal Rossteh.

Avisma ei ole veel lääne sanktsioonide all, kuid Boeingu otsus võib laiemalt mõjutada ka teiste tööstuste otsust kasutada Vene toorainet, märkis Reuters.