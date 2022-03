Oidsalu sõjast Ukrainas: toimub konna keetmine

"Tunnetuslikult on kogu see kriis üks suur konna keetmine. Meid ka keedetakse. Meie ka lepime üha nilbema reaalsusega ja oleme rahul, et edenemine veel nilbema poole on nii vähene," rääkis Oidsalu teisipäeval "Terevisooonis".

"See ongi see, mis meiega psühholoogiliselt toimub ja sellepärast me peame ise ka olema hästi ärkvel, et mis kohtadesse me lubame endal tervikuna minna," lisas ta.

Oidsalu hinnangul näitab lääne moraalset pankrotti ka see, kuidas peamine lootus Ukraina olukorra paranemisel pannakse võimuvahetusele Venemaal.

"Tõenäoliselt ei oleks ka [Vene president Vladimir] Putini järeltulija oluliselt sümpaatsem inimene. Tema ringkonda on sisuliselt jäänud ainult elajad. Ajalugu näitab, et see mis järgneb, ei ole tavaliselt õitseng ja demokratiseerumine," rääkis Oidsalu. "See on ka osa soovmõtlemisest, et kui Putin sureks [siis oleks kõik hästi]. See on osa sellest moraalsest abitusest, mis väljendub soovmõtlemises ja avaldub kasvõi näiteks ühismeedias," tõdes ta.

Oidsalu leidis, et ka Eesti peaks üritama aidata Vene sõltumatul meedial tegutseda ja Venemaa elanikke ausalt informeerida. "Me peame püüdma ära hoida Putinil oma eesmärkide saavutamist Venemaal, sest tema teine rinne on Venemaa, Vene ühiskonna viimine Põhja-Korea poole. Tavalist venelast peab ka vastutama panema sellega, et ta näeb, mis seal reaalselt toimub ja selleks peavad olema [info]kanalid," rääkis ta.

Venemaa on Ukraina lõunaosas oma eesmärke saavutamas

Kommenteerides Venemaa pealetungi Ukrainas leidis Oidsalu, et riigi lõunaosas on Vene relvajõud oma eesmärke saavutamas.

"Tervikuna tundub, et selle sõjalise operatsiooni esimene faas on hakanud lõppema. See tähendab, et need jõud, mille Venemaa koondas kogu oma operatsiooni läbi viimiseks, on ammendatud. Eesmärgid on saavutatud osaliselt lõunas, kus Putinit on saatnud sõjaline edu. Nad on Ukraina ära lõiganud Aasovi merest ja lähenemas ka Odessale. Teises faasis ilmselt tulebki siis katse ka Mustast merest Ukraina ära lõigata. Kui see õnnestub, siis on pool pirukat Venemaal juba käes," rääkis Oidsalu.

Tema hinnangul oleks Kiievi vallutamine venelastele märgiliselt oluline, aga majanduslikult ei kaotaks Ukraina selle langemisega nii palju.

Oidsalu sõnul võib pärast lahingulise faasi lõppemist jätkuda Ukrainas partisanisõja faas.

"See on faas, kui pead okupeerima riiki, mille oled vallutanud ja okupante terroriseerib väljaõpetatud kodanikkond. See teeb sõjalise operatsiooni ka ründaja jaoks tohutult pikaks. Sinna kindlasti see asi on kulgemas," kirjeldas ta.

"Ükskõik, mis need lahingulised faasid ka kaasa ei too, siis tõenäoliselt järgmine faas saab olema otsustav, sest seal me näeme, kuidas Putin on suutnud ennast ressursiliselt ja kontseptuaalselt reorganiseerida enne teist faasi. Seal võib-olla toimub veel eskaleerimine tsiviilelanikkonna olukorra halvenemise näol," ütles Oidsalu.

Kommenteerides teateid süürlastest võitlejat toomisest Ukrainasse, leidis Oidsalu, et seda tehakse selleks, et Vene sõdurid ei peaks nii suures hulgas ohvriterohketes linnalahingutes hukkuma.