Sõja 1568. päev: Ukraina süütas naftatöötlemistehase Samaara oblastis

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 10. juunil kell 20.29:

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Samaara oblastis;

- Ukraina ründas okupeeritud Mariupoli kaubasadamat;

- Ukraina ründas Flamingo rakettidega Venemaa sõjamasina jaoks tähtsat tehast;

- Moskva autoplahvatuses sai surma tähtis Vene kindral;

- Ukraina võib saada aegumiskuupäeva lähenemisega Patriot-rakette;

- Stubb: Zelenski sõnul läheb olukord rindel järjest paremaks;

- Dagestanis sai kolmes plahvatuses kannatada gaasijuhe;

Ukraina mereväedroonid tabasid Mustal merel Vene varilaevastiku alust

Ukraina kaitsevägi ründas Mustal merel tankerit WEST Horizon, mis on osa Venemaa varilaevastikust. Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas kolmapäeval rünnakut.

WEST Horizon oli seotud Venemaa nafta ja naftatoodete transportimise skeemidega, hiilides mööda Venemaale kehtestatud rahvusvahelistest piirangutest.

Ukraina võib saada aegumiskuupäeva lähenemisega Patriot-rakette

Ukraina on leidnud viisi püüdurrakettide hankimiseks, sealhulgas Patrioti õhutõrjesüsteemidele, mille aegumiskuupäev läheneb, üles Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhii Tõhhõi.

"Võin avaldada, et presidendi hiljutiste Londoni ja Tallinna visiitide ajal, meie liitlastega peetud kõnelustel, jõuti ka mitmete uute õhutõrjealaste otsusteni," ütles Tõhhõi pressikonverentsil Kiievis.

Ukraina diplomaatide peamine prioriteet on nüüd nende otsuste võimalikult kiire elluviimine, lisas Tõhhõi.

"Ukrainal on tänu koostööle mitmete riikidega õnnestunud leida mitmeid täiendavaid ressursse – nii süsteeme kui ka püüdurrakette. See tähendab, et on tuvastatud teatud täiendavad ressursid, mis vajavad rahalisi vahendeid, ja Ukraina töötab aktiivselt nende varade kindlustamiseks. Ja mitmed ressursid on juba leitud," märkis ta.

Tõhhõi sõnul on pärast protsessi lõpuleviimist lootust, et need vahendid, nii süsteemid kui ka püüdurraketid, on võimalik kiiresti Ukrainale tarnida.

"Lisaks on veel üks väike punkt, mida võin lisada. Ukraina poolel on õnnestunud leida mitu püüdurraketti, mille kehtivusaeg on lõppemas ja mida saaks samuti Ukrainale hankida. Praegu peame aktiivseid läbirääkimisi nende saamiseks," märkis Tõhhõi.

Ukraina ründas Flamingo rakettidega Venemaa sõjamasina jaoks tähtsat tehast

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina kaugmaaraketid Flamingo FP-5 tabasid enam kui 1000 kilomeetri kaugusel Venemaa territooriumil asuvat tehast.

Tehas toodab antenne, mida kasutatakse Vene droonides ja rakettides. Tšuvaššia kuberner Oleg Nikolajev kinnitas rünnakut ning teatas, et viga sai kolm inimest.

Flamingo FP-5 tiibraketid suudavad kanda ligi tonni lõhkeainet ning lennata kuni 3000 kilomeetrit madalal kõrgusel. Tegemist oli juba teise eduka rünnakuga sama tehase vastu viimase kuu jooksul.

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Samaara oblastis

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu kolmapäeva õhurünnaku Venemaal Samaara oblastis asuvale naftarafineerimistehasele, põhjustades seal tulekahju.

"Ukraina droonid tabasid Novokuibõševski naftatöötlemise tehast Samaara oblastis. Tehases puhkes tulekahju," teatasid sõjasündmusi kajastavad sotsiaalmeediakontod varahommikul.

Kuibyshev Oil Refinery Is on Fire in Samara Following an Attack, ASTRA's OSINT Analysis Says pic.twitter.com/aqWXSm8XcQ — ASTRA (@ASTRA_PRESS) June 10, 2026

Üks kommentaator märkis, et Vene režiimi juht Vladimir Putin on suures osa riigi õhukaitserelvadest koondanud oma Valdai residentsi kaitseks, mistõttu on jäänud paljud riigile olulised objektid ilma õhutõrjevahenditeta.

Ukraina ründab süstemaatiliselt Venemaa naftarajatisi ning see on juba tekitanud mitmel pool riigis kütusenappust.

Ukraina ründas okupeeritud Mariupoli kaubasadamat

Ukraina relvajõud korraldasid ühisoperatsiooni okupeeritud Mariupoli kaubasadamale, kahjustades seal asuvaid kriitilise tähtsusega taristuobjekte, vahendas väljaanne LIGA.net Ukraina rahvuskaardi esimese korpuse Azov ja Ukraina relvajõudude drooniväejuhatuse teadet.

Operatsiooni viisid läbi Azovi korpus, Ukraina julgeolekuteenistus, erioperatsioonide keskus A ja droonisüsteemide väejuhatus, teatas LIGA.net.

Rünnakud kahjustasid sadama elektrialajaamu, radarseadmeid, remonditaristut, juhtimistorni, kütuse- ja määrdeainete mahuteid ning sanktsioonide all olevat puistlastilaevu Lady Augusta, mis on osa Venemaa varilaevastikust.

Mariupoli sadam jäi rünnaku järel elektrita, mis takistab oluliselt Venemaa vägede logistikat. Azovi korpus kontrollib jätkuvalt Venemaa logistikavarasid Aasovi mere piirkonnas. Drooniväejuhatus selgitas, et venelased kasutasid sadamat sõjaväe logistikaks, samuti Ukraina teravilja, söe ja metalli ebaseaduslikuks väljaveoks Venemaale.

"Vaenlase võimalused Mariupoli logistikakeskusena kasutada on nüüd oluliselt piiratud," märkis Ukraina sõjavägi.

Ukraina vägede rünnakud Venemaa logistika- ja tagalapiirkondadele okupeeritud Ukraina lõunaosas raskendavad juba okupantide varustusliine ja tekitavad rahutust okupeeritud Krimmi elanike seas.

Moskva autoplahvatuses sai surma tähtis Vene kindral

Teisipäeva hommikul Moskvas Balašihha elurajoonis toimunud autoplahvatuses sai surma Venemaa kaitseministeeriumi raketi- ja suurtükiväeosakonna ülem Damir Davõdov, teatasid Ukraina meediakanalid.

Kindralleitnant Davõdov vastutas rakettide ja suurtükiväe laskemoona rindele tarnimise eest, märkis väljaanne LIGA.net viitega The Insiderile.

"Esialgse teabe kohaselt on tänahommikuse plahvatuse ohvriks langenud isik Venemaa kaitseministeeriumi raketi- ja suurtükiväe peavalitsuse ülem Damir Davõdov. Ta elas Balašihhas," kirjutas The Insider teisipäeva õhtul.

Selle andmeil elas Davõdov Kožedubi tänaval, mõnesaja meetri kaugusel plahvatuskohast ja kasutas sõiduatot BMW X3 numbrimärgiga U028EP750. Insideri väitel viis operatsiooni läbi Ukraina julgeolekuteenistus.

Plahvatus toimus Balašihhas Aviatorovi mikrorajoonis. Lõhkekeha pandi sõiduauto BMW põhja alla ja see plahvatas, kui juht sõitma hakkas. Pealtnägijate sõnul näitas Davõdov pärast plahvatust endiselt elumärke, kuid kinnitamata andmetel suri ta enne arstide saabumist.

Момент подрыва BMW X3 в Балашихе. СВУ было заложено в задней части автомобиля, сразу после взрыва в багажнике и на задних сидениях начался пожар. Машина проехала ещё несколько метров, после чего врезалась в припаркованный Haval



На помощь ополченцу бросились очевидцы, которые… pic.twitter.com/k1jkbO47rv — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 9, 2026

Venemaa sõltumatu väljaanne Važnõje Istorii allika andmetel oli kindrali aadress lekkinud, selle avaldasid avatud allikate põhjal luureinfot koguvad OSINT-projektid, mis uurivad Vene okupante. Lisaks on Davõdovi poeg, 20-aastane Rafail, Vene sõjaväe logistikaakadeemia kadett, aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja, kes postitas hiljuti sotsiaalmeediasse foto endast ja isa autost.

Davõdov sündis 4. veebruaril 1969 suletud sõjaväelinnas Penza-19, mis praegu kannab nime Zaretšnõi. Tema isa töötas kuni 2002. aastani ettevõttes Start, mis tegeles tuumarakettide tootmisega. Davõdov sai sõjalis-tehnilise hariduse ja on registreerinud mitu patenti rakettmootorite ja suurtükiväe laskemoona valdkonnas.

Davõdov on kantud Ukraina Timukate raamatusse selle eest, et ta osales otseselt Venemaa sõjalise sissetungi planeerimises ja korraldamises Ukrainasse 24. veebruaril 2022, märkis Dialog.ua. seisab ressursis.

Väljaanne LIGA.net lisas, et rahvusvaheline õigus ei pane vastutust mitte ainult sõjakuritegude otsestele toimepanijatele, vaid ka komandöridele ja teistele ametnikele, kui on tõendatud, et nad osalevad selliste kuritegude kavandamises, tellimises, organiseerimises või soodustamises.

Pärast Vene agressioonisõja algust Ukraina vastu on Venemaal erinevates plahvatustes ja muudes rünnakutes surma saanud juba rohkem kui kümme kõrget sõjaväelast, kellest mõnede hukkamise on Ukraina eriteenistused omaks võtnud.

Stubb: Zelenski sõnul läheb olukord rindel järjest paremaks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski andis teisipäeval Tallinnas oma Soome kolleegi Alexander Stubbiga kohtudes muu hulgas ülevaate hetkeolukorrast rindel, märkides, et pilt läheb pidevalt paremaks.

Stubb oli tagasiteel silmnähtavalt rahul kiirkohtumisega Zelenskiga, mis leidis aset Soome Tallinna saatkonnas ja venis oodatust veidi pikemaks.

"Üksikasjadesse laskumata, kuna tegemist on konfidentsiaalse ja salastatud teabega, võin öelda, et pilt läheb pidevalt paremaks," ütles Stubb tagasilennul Helsingisse Soome uudisteagentuurile STT.

Tema sõnul on vestluste põhjal selge, et Ukraina kavatseb jätkata kaugmaalöökidega Venemaa vastu. Stubbi sõnul suhtub Soome sellesse kahtlemata mõistvalt, kuigi droone on eksinud ka Soome territooriumile.

Stubb meenutas, et Ukraina kaitseb oma iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust, samal ajal kui Venemaa ründab riigi territooriumi mitmekordse hulga droonide ja rakettidega.

"Mõistmist jagub alati nõrgemale poolele ja enesekaitsjale," võttis Stubb kokku.

Soome eksinud droonidest teisipäevases vestluses ei räägitud, kuna laua taga istus ka Norra peaminister Jonas Gahr Støre. Droonidest rääkimine oli Tallinnas Põhja- ja Baltimaade koostööformaadi NB8 kohtumisel osalenud peaministri Petteri Orpo päevakorras.

Stubb, Zelenski ja Støre kohtusid eraldi NB8 tippkohtumise kõrvalt. Stubbi sõnul selgitab sellist koosseisu asjaolu, et Soome ja Norra on püüdnud tegutseda Ukraina toetamisel olulisemate riikide, nimelt Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa, taustajõuna.

Lisaks on lähinädalatel tulemas mitu olulist kohtumist, näiteks G7, EL-i ja NATO tippkohtumised.

Stubbi arvates oleks eespool mainitud Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa E3-rühm õige osapool esindama Euroopat Ukraina-läbirääkimistel.

"Ma ei usu, et Euroopa Liit nimetab ühe konkreetse isiku, pigem minnakse suurte liikmesriikide eestvedamisel. See, kas taustal toetavad ka Venemaaga piirnevad väiksemad riigid, on iseasi. Aga ma usun, et E3 on see, kes Euroopat esindab," sedastas Stubb.

Järgmisel nädalal Prantsusmaal toimuv juhtivate tööstusriikide G7 tippkohtumine võib olla oluline verstapost, kuid Ukraina-läbirääkimiste edasise koostöö formaat selgub Stubbi hinnangul kõige varem alles juuli keskpaiga järel.

Stubb tuletas samas meelde, et Euroopal on oluline edendada diplomaatiat koos Ameerika Ühendriikidega.

Kuigi USA juhitud läbirääkimisprotsess näib olevat viimasel ajal seiskunud, ei ole selle vahendajad Ukrainat unustanud.

Stubb rääkis, et oli viimati esmaspäeval vestelnud Jared Kushneriga ning sama oli teinud ka Zelenski, kes suhtles nii Kushneri kui ka teise vahendajana tegutsenud Steve Witkoffiga.

Võimaliku dialoogi alustamine Venemaaga peab Stubbi sõnul toimuma kindlas järjekorras: kõigepealt lepitakse kokku eesmärkides ja päevakorras ning alles seejärel mõeldakse, kes Euroopat esindab.

Seega dialoogi ei teki, kui Venemaa ei ole valmis pidama läbirääkimisi samadel teemadel kui Euroopa?

"Just nii," vastab Stubb.

Vene režiimi juhi Vladimir Putini keeldumine Zelenski avalikus kirjas tehtud pakkumisest kohtuda ja pidada läbirääkimisi näitas Stubbi sõnul taas kord, et Venemaa ei soovi ei rahu ega ka relvarahu.

Dagestanis sai kolmes plahvatuses kannatada gaasijuhe

Venemaal Dagestani Vabariigis sai teisipäeval toimunud kolmes plahvatuses kannatada Mozdoki-Kazimagomedi gaasijuhe, teatasid võimud.

Dagestani tegevjuht Fjodor Štšukin ütles, et plahvatuste tagajärjel puhkenud tulekahjus keegis urma ega viga ei saanud.

Pärast plahvatusi evakueeriti Kõzõljurti rajooni Nižni Tširjurti ja Gelbahhi küladest 310 eramaja elanikud.

Gaasivarustuse katkemisest teatati Mahhatškalas ja Kõzõljurtis ning Kõzõljuri, Kazbekovski ja Hassavjurti rajoonides.

Dagestani valitsuse teatel võivad gaasijuhtme remonditööd kesta kuni kolm päeva.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1190 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 377 550 (+1190)

- tankid 12 004 (+3)

- jalaväe lahingumasinad 24 717 (+7);

- suurtükisüsteemid 43 713 (+74);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1857 (+6);

- õhutõrjesüsteemid 1414 (+3);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1619 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 340 531 (+2204);

- tiibraketid 4733 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 105 172 (+376);

- eritehnika 4267 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.