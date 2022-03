Lääne sanktsioonid hakkavad kahandama Vene küberkaitse võimekust

Väljaanne Kommersant kirjutas kolmapäeval, et Venemaa sideameti Roskomnadzor allasutus saatis riigi sideoperaatoritele sellekohase turvahoiatuse. Arbori programmi kasutavad paljud Venemaa ettevõtted, muuhulgas ka Rostelekom. Ekspertide hinnangul on võimalik Arbori pakutavat teenusetõkestuse (DDoS) rünnakute vastast programmi asendada muude võimalustega, kuid need ei pruugi olla nii tõhusad.

Kommersandi teatel öeldakse Roskomnadzori kirjas, et sideoperaatorid peavad pilvepõhiselt Arbori pakutavalt programmilt üle minema oma seadmete põhisele tarkvarale, mis asuks nende oma serverites ja muus riistvaras.

Arbori otsus vähendab DDoS-rünnakute kaitsevõimekust Venemaal, tõdes Kommersant.

Arbor Networks on juba 20 aastat USA-s ja mujal maailmas tegutsev ettevõte, mis pakub võrguturvalisuse tarkvara, sealhulgas ka programme, mis aitavad võidelda teenustetõkestusrünnakutega.

Eksperdid rääkisid Kommersandile, et Arbori teenus on Venemaal omas segmendis üks kõige nõutumaid ning alternatiivsete kaitseprogrammide kasutuselevõtt kohalikes serverites suudaks DDoS-rünnakuid halvemini ära tunda ning neid tõrjuda. See tähendab, et hakkab kasvama võimalus Venemaa sidevõrke efektiivsemalt rünnata. Igal juhul tähendab see sidevõrkude kaitse kvaliteedi ja kiiruse vähenemine.

Mitmed Venemaa mobiilside operaatorid ütlesid Kommersandile, et ei kasuta Arbori lahendusi, mõned aga keeldusid kommentaarist. Lehe andmeil kasutavad Arbori tarkvara mitmed Venemaa andmekeskused, kusjuures ettevõtte üks suurimaid kliente on Venemaa suurim digitaalsete teenuste pakkuja Rostelekom. Ettevõte ise ütles, et kasutab lisaks Arborile ka muid kaitsesüsteeme.