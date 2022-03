Eesti diplomaat Moskvas: tuleb tõsiselt tegeleda sellega, et viia tõene info Vene ühiskonda

Kuigi Venemaal on kehtestatud karm sõjatsensuur, ei tuleks meil leppida sellega, et Venemaal ongi teine inforuum ja võtta seda kui loodusnähtust, ütles Eesti Moskva saatkonna asejuht Piret Reintamm Benno.

"Kui Coca-Cola ja McDonald's 30 aasta eest Venemaale jõudsid, oli see sümboli jõuga muutunud aegadest. Nende lahkumine märgistab nüüd samasugust märgilist tagasimuutust. Seda olukorda tuleks ära kasutada, et Vene ühiskonnale selgitada, miks see toimub. Vene meedias täna viidi jutt sellele, et neil ettevõtetel olid hiigelkasumid. Aga tuleks selgitada, miks tegelikult lahkuti. Et tegu pole mingi russofoobse rünnakuga Vene inimeste vastu, vaid sel on sügavad juured, mis on välja kutsutud Vene riigi juhtkonna poolt ning mille pärast vene inimesed nüüd kannatavad," rääkis Reintamm Benno "Vikerhommikus".

Ta lisas, et on vaja tõsiselt tegeleda sellega, kuidas viia tõene info Vene ühiskonda. Aga kuidas seda teha, kui riik kontrollib kõike ning on sulgenud nii kodumaised sõltumatuid meediaväljaandeid kui piiranud juurdepääsu välismaistele kanalitele?

"Jah, karm sõjatsensuur on kehtestatud. Väljaannete peatoimetajaid, kes nimetavad Ukrainas toimuvat sõjaks ja mitte erioperatsiooniks, neid ootab ees 15 aastat vanglakaristust. Aga teisest küljest meil on VPN, et sa saad selle kaudu internetist vajalikku infot. Ja VPN on Venemaal kasvava populaarsusega. Lisaks on Venemaal väga palju professionaalseid ajakirjanikke vallandatud. Nad tunnevad Vene meediaruumi ja inimesi ning teavad, kuidas neid kõnetada. Miks mitte rakendada neid Vene ajakirjanikke sisu tootmiseks. Minna mööda vanamoodsast tsensuurist ja rünnata infosõjas moodsate ja nutikate lahendustega," rääkis Reintamm Benno.

Ta lisas, et see, mis tuleb Venemaa ametlikest meediakanalitest, eriti televisioonist, on ahastama panev.

"Sealtkaudu saavad nende narratiivid hoogu juurde. Räägitakse, et sõja eesmärk oli hoida Ukrainas ära bio- ja keemiarelva ning tuumapommi arendamine. Ja kui me sellele vastu ei astu, siis kaugel pole hetke, kus leitaksegi, et tegu oli õilsa ettevõtmisega. Me ei tohiks [infosõjas] käed rüpes istuda."

Väga paljud soovivad Venemaalt põgeneda

Eesti saatkonna asejuht rääkis, et viimasel ajal on kasvanud märgatavalt nende inimeste hulk, kes otsivad oma Eesti juuri ning taotlevad Eesti passi, et Venemaalt ära pääseda.

"Tulin täna tööle saatkonna konsulaadi poole pealt ja ma ei ole kunagi näinud nii suurt rahvahulka. Vähemalt 30 inimest juba ootas. Kolleegid teistest saatkondadest räägivad ka, et konsulaarosakondade töö maht on tohutult kasvanud. Venemaal on hulga Eesti juurtega inimesi, kel on võimalik taotleda Eesti passi ja nii välja pääseda Venemaalt."

Reintamm Benno sõnul teeb aga töö keerulisemaks asjaolu, et kui muidu on saanud sellistel puhkudel kodust jõudu juurde küsida, siis nüüd on diplomaatiliste passide viisavabadus kehtetu. Mis tähendab, et oluliselt kasvanud koormusega tuleb olemasolevatel inimestel hakkama saada.

"Hästi palju inimesi otsib võimalusi Venemaalt lahkuda, kas apelleerides perekondlikele sidemetele või humanitaarsetele kaalutlustele. Neid pöördub meie poole kümnete ja sadade kaupa. Tekib ajaloost selline deja-vu tunne. Meenub, kuis inimesed varemgi üritasid sõja eest põgeneda ja otsisid saatkondadest abi."

Sanktsioonide mõju avaldub hinnatõusus

Reintamm Benno rääkis, et tegi kolmapäeva hommikul tuuri ühes Moskva väiksemas toidupoes. Alles olid paljude tuntud Euroopa kaubamärkide tooted ning mingeid "auke" ta riiulitel ka ei märganud.

"Kui need firmad lahkuvad Venemaa turult või on seda juba teinud, siis nende tooted on saadaval veel mõnda aega. Aga hinnad on tõusnud väga kõvasti. Kolleeg eelmisel nädalal kirjeldas juhtumit, et kui tema naine oli poes pannud kassalindile jäätise, siis kassapidaja juhtis tähelepanu, et varem 80 rubla maksnud jäätis maksab nüüd 130 rubla ja küsis, kas te tõesti soovite seda osta."

Eesti saatkonna asejuht selgitas, et iga päev toob uudiseid, kuidas firmad lahkuvad Venemaalt, mis tähendab, et ühel hetkel jäävad ka poed kaubanduskeskustes või suurte tänavate ääres tühjaks.

"Mingit lagunemist või proteste tänavatel näha pole. Aga on tajutav on surutus ja see alles hakkab tulema, sest osad sanktsioonid on alles kehtestatud või pole nad veel jõustunud. Aga praegu inimestel selline füüsiline kogemus, et mis on juhtunud või hakkab tulema, on veel nõrk."

Saatkonna asejuht ütles, et Vene meedias on palju kajastatud Vene saatkondade ründamisi Euroopa Liidu linnades. Eesti diplomaadi sõnul ei ole välistatud, et see võib tuua vasturünnakud Moskvas. Siiani vaenulike kogunemisi saatkondade juures toimunud õnneks pole.