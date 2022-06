VPN-i täiesti ära keelata Putinil ilmselt ei õnnestu

Ukraina sõja algusest on Vene Föderatsioon keelustanud infotõkke eesmärgil enam kui 1000 rahvusvahelist veebilehte ning see on viinud hüppelise VPN-ide ehk virtuaalsete privaatvõrkude kasutamiseni, mida Venemaa samuti blokeerida püüab. Kõiki VPN-i võrke Venemaa ilmselt ära keelata ei suuda.

VPN ehk virtuaalne privaatvõrk on üldjuhul tasuline teenus, mis peidab internetikasutaja asukoha, tehes võimatuks kolmandal osapoolel internetiliikumist jälgida.

"VPN-iga on niimoodi, et sinu arvuti üldse ei võta selle pärismasinaga ühendust, vaid ta võtab eraldi selle VPN-i masinaga ühendust ja VPN-i masin võtab sinu eest. Kui see VPN-i masin on nüüd Venemaalt väljas, siis Venemaa seda blokeerida ei saa," selgitas Tallinna tehnikaülikooli tarkvarateaduste instituudi professor Tanel Tammet.

Kuigi VPN-ide kasutamine on Venemaal seadusega keelatud, märgib The Times, et 24 miljonit venelast on seda eelmisel kuul kasutanud. Ühtlasi leiab noorem elanikkond veel võimalusi info tarbimiseks.

"Loomulikult on neid, keda see olukord ei rahulda. Eelkõige noorem elanikkond. Nad on leidnud endale väljapääsu osaliselt VPN-is ja saavad sealt maailma vaadata. Aga väga eriline nähtus on praegu väljakujunenud: YouTube. Nimelt, viimased kaks-poolteist kuud on tekkinud juurde palju nende ajakirjanike kanaleid, kes olid märtsi alguses uue seaduse tõttu sunnitud Venemaalt lahkuma. /.../ Nüüd siis teevad väga kvaliteetset materjali, vaatajaskonnad tõusevad pidevalt, osadel on see juba mitmetes miljonites. Ja jällegi on käsil eksperiment: ma ei kujuta ette, et (Venemaa liider Vladimir) Putin suudaks väga kaua kannatada seda praktiliselt tema kohta ikkagi väga massiivset kriitikat," kommenteeris kommunikatsiooniekspert Raul Rebane.

Kuigi Vene valitsus tegeleb VPN-i teenusepakkujate blokeerimisega, leidub pidevalt mitmeid töötavaid süsteeme. Lõpuni ärakeelamine on Putinil pigem võimatu.

"Nad ei suuda päris kindlasti keelata kõike ära, kui nad ei keela ära kogu internetti. Põhimõtteliselt võib umbes kaablid läbi lõigata ja internetti mitte Venemaalt välja lasta," ütles Tammet.

Rebase sõnul toob selline erinev infotarbimine kaasa elanikkonna lõhestumise, mis ohustab ka meie riiki.

"See tähendab, et aja jooksul, ja kui see konflikt kestab veel kaua, jääb alles arvestatav kogus katkise maailmapildiga inimesi. Ja kõige suurem võimalus, et nad tekivad, on siin, meiesugustes riikides, kuna Eestis on ju alternatiivne informatsioon ka meie venekeelsele elanikkonnale palju paremini kättesaadav," rääksi Rebane.